Der Küpfendorfer siegte beim Straßenrennen in Ochsenhausen und wurde mit dem Mountainbike Zweiter.

Markus Westhäuser vom Bike-o-Rado Racing Team startete mit 120 anderen Mountainbikern auf der Extremstrecke mit 76 Kilometern und 2600 Höhenmetern. Gleich auf den ersten 800 Höhenmetern konnte sich Westhäuser mit einem Kontrahenten absetzten. Am nächsten Anstieg konnte auch dieser Westhäusers Tempo nicht mehr folgen.

Dessen Vorsprung wuchs so kontinuierlich an. Nach einer rasanten Abfahrt verlor Westhäuser in einer rutschigen Kurve allerdings kurz die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Mit einigen Schürfwunden nahm er die Fahrt wieder auf. Als es dann in die letzte Abfahrt ging, betrug sein Vorsprung noch über vier Minuten, jedoch hatte Westhäusers Rad bei einer gerölligen Abfahrt eine Panne Abfahrt. Der Schaden war aber schnell behoben.

Doch damit nicht genug, aufrgud eines platten Reifens musste Westhäuser die Hoffnung auf einen Sieg begraben, da sein stärkster Gegner an ihm vorbei zog. Mit 2:36 min Rückstand belegte Westhäuser den zweiten Platz.

Nur einen Tag später nahm der Küpfendorfer mit seinem Straßenrennrad beim 17. Preis der Grancafe Rino teil. In Ochsenhausen galt es fünf Runden je 11 km zu fahren. Die Senioren-2-Klasse wurden mit Handicap als letztes auf die Strecke geschickt. Nach kurzer Zeit fuhren Westhäuser und Uwe Hardter auf die zuvor gestarteten Senioren-3- und dann auch noch auf die Senioren-4-Fahrer auf. Durch das gute Zusammenspiel der beiden konnten Sie sich mit weiteren zwei Fahrern an der Spitze des Feldes platzieren und wenig später die Flucht nach vorne beginnen. Westhäuser hatte im Schlusssprint die besten Beine der vier Kontrahenten und siegte.