Tischtennis PSV-Damen lassen nichts anbrennen

Heidenheim / Martin Prager

Die Heidenheimerinnen gewinnen ihr Landesliga-Heimspiel gegen Ermingen mit 8:4.

Damen Landesliga PSV Heidenheim – RSV Ermingen 8:4 – In den Auftaktdoppeln konnten Fleißner/Salamon einen Drei-Satz-Sieg feiern, während sich Eckstein/Eberhardt nach fünf Sätzen geschlagen geben mussten. Monika Fleißner und Susanne Eckstein sorgten dann für eine 3:1-Führung. Diesen Zwei-Punkte-Vorsprung verteidigten Petra Salamon im hinteren Paarkreuz sowie Monika Fleißner mit einem Sieg in einer hart umkämpften Partie gegen die Spitzenspielerin der Gäste. Durch die folgenden Erfolge von Marina Eberhardt und Petra Salamon konnten die PSV-Damen auf 7:3 davonziehen. Den Siegpunkt zum 8:4 Endstand erzielte Monika Fleißner. Herren Landesklasse TTC Burgberg – TSG Hofherrnweiler 9:3 – Den 2:1-Start nach den Doppeln baute der TTC Burgberg mit fünf Einzelsiegen in Folge zu einer 7:1-Führung aus. Es punkteten: Moser/Bahle, Cvetkovic/Hübner, Cvetkovic (2), Moser, Hübner (2), Bahle und Holzer. Herren Bezirksliga TV Unterkochen II – TSG Giengen 9:4 – Giengen führte schon 4:2, konnte dann aber kein Spiel mehr gewinnen. Die Punkte für die TSG holten Konstantinidis/Rancov, J. Fetzer und Konstantinidis. TTC Neunstadt – SC Hermaringen 4:9 – Nach einer 6:2-Führung für Hermaringen verkürzte Neunstadt auf 6:4, mehr war nicht mehr drin. Für Hermaringen punkteten Ertle/Koch, Knödler/Groll, Knödler, Ertle, Geiger (2), Koch (2) und Groll. TTC Victoria Härtsfeld – SV Waldhausen 9:5 – Ein starkes mittleres Paarkreuz sicherte der Victoria zwei wichtige Punkte. Für Härtsfeld siegten Lang/Jagusch, Duymaz/Sladek, Duymaz, Lang (2), Jakl (2) und Jagusch (2). SV Lauchheim – SV Zang 7:9 – Lauchheim lag nach einem katastrophalen Start mit 0:5 zurück. Am Ende siegte Zang aber erst im Schlussdoppel. Die Punkte für den SV holten Lüder/Dieter (2), Trassl/Meixner, Riethmüller/Kuoni, Lüder, Dieter (2) und Riethmüller(2). Herren Bezirksklasse TTC Herbrechtingen – TSV Altheim 9:7 – Die Gastgeber lagen schon 1:4 zurück, fanden aber zurück ins Spiel. Für Herbrechtingen punkteten Haag/Haag (2), J. Haag, B. Haag, Renner, Schwendemann (2), Hackl und Eck.