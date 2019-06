Beim Mountainbike-Rennen „Race For Two“ in Böhringen belegten Marvin und Torben Staudenmaier vom SV Bolheim/Hof-Racing-Team den dritten Platz.

Beim Mountainbike-Rennen „Race For Two“ in Böhringen belegten Marvin und Torben Staudenmaier vom SV Bolheim/Hof-Racing-Team den dritten Platz. Die Zweier-Teams mussten auf einem 2,3 Kilometer langen und fahrtechnisch anspruchsvollen Rundkurs binnen zwei Stunden so viele Runden wie möglich zurücklegen, wobei immer nur ein Fahrer pro Team auf der Strecke war. Marvin und Torben Staudenmaier wechselten sich alle zwei Runden ab und hatten sich bereits zur Rennmitte auf den dritten Platz vorgearbeitet, den sie bis zum Ende behaupteten. Mit 27 zurückgelegten landeten sie nur knapp hinter den Zweitplatzierten mit ebenfalls 27 Runden.