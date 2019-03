Erfolgreich kehrte der ZV Sontheim von der Hallen-DM zurück.

Mit einer Bronzemedaille und einem vierten Platz kehrten die Bogeschütten des ZV Sontheim von den deutschen Hallenmeisterschaften in Biberach zurück. Qualifiziert hatten sich Yannick Ortwein in der Klasse Compound Jugend und Bernd Ortwein in der Klasse Blankbogen Master.

Indoor werden mit dem Bogen in allen Klassen zweimal 30 Pfeile auf eine Entfernung von 18 Metern geschossen. Die maximale Ringzahl liegt bei 600 Ringen. Die Größe der Scheibenauflagen variiert je nach Bogen- und Altersklasse. Die höchste Wertung mit zehn Ringen hat in den meisten Erwachsenenklassen einen Durchmesser von vier Zentimetern. Die Klasse der Compoundschützen muss jedoch bereits ab der Jugendklasse mit einem Durchmesser von lediglich zwei Zentimetern auskommen.

Handicap: Rückenprobleme

Bernd Ortwein trat als Landesmeister die Reise nach Biberach an und startete mit dem Blankbogen in der Mastersklasse. Aufgrund starker Rückenschmerzen ging er mit geringen Erwartungen in den Wettkampf. Umso erstaunlicher war es, dass er sich nach den ersten 30 Pfeilen mit einer Ringzahl von 263 auf dem fünften Platz wiederfand.

Ortwein kam auch gut in den zweiten Durchgang und konnte stabil sehr gute Ergebnisse schießen. Mit 267 Ringen schoss er das beste Ergebnis aller Schützen in Durchgang zwei und schaffte es mit einer Gesamtringzahl von 530 sogar noch auf Rang drei und somit zur Bronzemedaille. Mit seiner Saisonbestleistung konnte Ortwein auch noch den württembergischen Landesrekord um sieben Ringe nach oben schrauben.

Yannick Ortwein ging in der Klasse Compound Jugend als Landesmeister ebenfalls hochmotiviert in den Wettkampf. Nach Durchgang eins lag er mit für ihn sehr guten 284 von 300 möglichen Ringen auf Rang vier der Tageswertung. Auf Rang eins lag zu dieser Zeit ein Schütze des Nationalkaders mit 291 Ringen. Dahinter ging es jedoch zwischen Rang zwei und fünf sehr eng zu. Die Schützen trennten jeweils nur ein Ring.

Podest nur knapp verpasst

Durchgang zwei begann für den Schützen des ZV Sontheim gut. Da sich aber auch seine Kontrahenten keine Ausrutscher leisteten, stand er sechs Pfeile vor Schluss ringgleich mit zwei weiteren Schützen auf Platz zwei. Die Nervosität machte Ortwein jedoch einen Strich durch die Rechnung. Er schoss zweimal nur acht Ringe. Mit einem Endergebnis von 560 Ringen schrammte er nur hauchdünn an einem Podestplatz vorbei und errang Platz vier der Tageswertung.

Mit der deutschen Meisterschaft als Saisonhöhepunkt endet für die Bogenschützen die Hallensaison 2019. Anfang Mai steht bereits die Kreismeisterschaft der Freiluftsaison auf dem Bogenplatz des ZV Sontheim an. 20 Schützen des gastgebenden Vereines werden hier versuchen, sich über Kreis-, Bezirks- und schlussendlich Landesmeisterschaft für die DM in Berlin Mitte August zu qualifizieren.