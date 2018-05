Aikido Pfingstlehrgang der Aikido-Gruppe

Heidenhem / hz

„Dem Angreifer sanft und ohne Kraft entgegen treten“ – dies war das Motto des internationalen Pfingstlehrgangs, den die Erhard-Aikido-Gruppe (EAG) im Werkgymnasium ausrichtete.

Als Trainerin konnte der Deutsche Aikido-Bund die Finnin Miranda Saarentaus (6. Dan Aikikai) gewinnen.

Der dreitägige Lehrgang wird seit über 40 Jahren in Heidenheim ausgerichtet. Zu den neun Stunden Training kamen knapp 150 Aikidokas vom Blaugurt bis zum 8. Dan aus ganz Deutschland, um neue Anregungen zu bekommen und um ihre Techniken zu verfeinern. Miranda Saarentaus verzichtete auf Waffen. Sie reagierte nur mit ihrem Körper auf die teils kraftvollen Angriffe ihres Gegenübers. Spielend gelang es ihr, allein durch die Bewegung ihrer Körpermitte und ihrer Hände, die Angriffe abzuwehren und dem Gegner zu zeigen, dass er ihre Grenzen achten soll.

Auch Gegner, die ihr an Körpergröße und an Kraft stark überlegen waren, oder zwei Angreifer mussten sich ihrem Willen beugen. Am Ende bedankte sich Karl Köppel (8. DAN), der Vizepräsident des Deutschen Aikido-Bundes (DAB), bei dem Gast aus Finnland und äußerte die Hoffnung, sie wieder in Heidenheim begrüßen zu dürfen.