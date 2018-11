Trochtelfingen Persis Racing Team: Jede Menge Podestplätze

Trochtelfingen / Thomas Lehner

Das Persis Racing Team mischt bei den Rennen in Trochtelfingen und Spiegelberg in vielen Klassen ganz vorn mit.

Bei den Rennen in Trochtelfingen und Spiegelberg präsentierte sich das Persis Racing Team/Bike Sport Nattheim erneut sehr erfolgreich und konnte insgesamt drei Siege, vier weitere Podestplätze und sechs weitere Top-Ten-Platzierungen einfahren.

Das vorletzte Rennen der Saison bestritten Racing und Junior Team bei der 22. Auflage der Alb-Gold-Trophy in Trochtelfingen. Stephan Schiele, Jakob Hieke und Florian Knoblauch gingen auf der 88-km-Langdistanz mit 1600 Höhenmetern an den Start. Nach 10 km konnten sich fünf Fahrer vom Feld absetzen. Schiele verpasste den direkten Sprung in diese Gruppe und versuchte zunächst noch, die Lücke zu schließen, ließ sich dann aber in eine zehnköpfige Verfolgergruppe zurückfallen, in der auch Teamkollege Knoblauch vertreten war.

Schiele führt Verfolgergruppe an

Am längsten Anstieg des Rennens, nach rund 60 km, gelang es Schiele dann, sich mit zwei weiteren Fahrern vom Rest abzusetzen. Als Führender der Verfolgergruppe erreichte er nach einer Fahrzeit von 2:55:51h auf Gesamtrang sechs das Ziel. Knoblauch konnte das Tempo durch einen vorangegangenen Infekt nicht bis zum Ende durchziehen und wurde kurz vor dem Ziel noch von Teamkollege Hieke eingeholt. Dieser landete auf Platz 14 in der Gesamtwertung und sicherte sich gleichzeitig den zweiten Rang in seiner Altersklasse. Knoblauch folgte kurz dahinter auf Platz 16 (AK 11.) in 3:05:02h.

Auf der Kurzdistanz über 48km und 810 Höhenmeter starteten Tim Hauser, Julia Holder, Anja Lehner, Hanna Schweizer und Michael Esslinger. Hauser holte sich in einem schnellen Rennen mit einer Fahrzeit von 1:38:02h einen starken zwölften Platz in der Gesamtwertung und wurde Zweiter seiner Altersklasse. Holder hatte ebenfalls einen guten Tag erwischt und war nach 1:47:17h als zweitschnellste Frau im Ziel. Damit sicherte sie sich den Sieg in der Altersklasse. Lehner finishte nach 1:52:10h auf Rang vier in ihrer Altersklasse und verpasste nur knapp das Podest. Schweizer konnte sich bei den Juniorinnen stark in Szene setzen und gewann ihre Altersklasse. Esslinger erreichte auf Rang 56 das Ziel.

Das Persis Junior Team ging beim Mini-Marathon über 27km und 500 Höhenmeter an den Start. Schnellster war hier Finn Steckbauer in 1:02:00h auf Rang zehn (AK 2.). Es folgten Henrik Steckbauer in 1:11:44h auf Platz 48 (AK 9.), Tim Knoblauch in 1:11:46h auf Platz 49 (AK 10.), Max Maier in 1:11:49h auf Platz 50 (AK 11.) und Manuel Kleinert in 1:18:30h auf Platz 73 (AK 18.).

Bei den Juniorinnen sicherte sich Vanessa Kleinert in 1:19:20h einen starken zweiten Platz und Ellen Knoblauch wurde in 1:29:24h Sechste.

Klassensieg in Spiegelberg

Die Nattheimer Paris Mistakis und Konrad Gruber starteten zeitgleich bei der 13.Auflage des Lautertal Bike Marathons in Spiegelberg. Mistakidis nahm die Mittelstrecke in Angriff und kam trotz kleiner technischer Probleme auf Platz fünf der Gesamtwertung ins Ziel. Gleichzeitig sicherte er sich den Sieg in seiner Altersklasse. Gruber stellte sich der Konkurrenz auf der Langdistanz und fuhr in einem soliden Rennen auf Platz acht in der Gesamtwertung.

Zwei Teams unter dem Dach von Bike Sport Nattheim

Nach mehreren Änderungen hat sich bei den Nattheimer Radsportlern eine feste Struktur entwickelt. So fahren unterem dem Dach des Vereins Bike Sport Nattheim das Persis Racing Team und (etwa bis 18 Jahre) das Persis Junioren Team.

Insgesamt zählt der Klub mittlerweile über 160 Mitglieder, gerade die Nachwuchsgruppen sind gut besetzt. Aber auch im Racing Team tut sich etwas, für die kommende Saison erwarteten die Nattheimer vier Zugänge von anderen Vereinen aus der Region. Dabei steht der Mountainbikesport weiter im Mittelpunkt.