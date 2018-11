Ringen Perfekter Rückrundenstart für die TSG Nattheim

Nattheim / David Merkle

In der Ringer-Verbandsliga läuft es weiterhin sehr gut für die TSG Nattheim: Sie konnten sich gegen den SC Korb mit 21:11 behaupten.

250 Zuschauer in der vollbesetzten Ramensteinhalle bildeten die stattliche Kulisse beim 21:11-Heimerfolg gegen den SC Korb. Mit einer geschlossener Mannschaftsleistung konnte sich die TSG damit für die knappe Hinkampfniederlage revanchieren und startete überdies erfolgreich in die Rückrunde.

Bis 80kg (griechisch-römisch) wurde Tobias Kuhn gegen Felix Rohrwasser im ersten Kampfabschnitt mit einer Passivitätsverwarnung bestraft und musste in die angeordnete Bodenlage. Dort konnte Rohrwasser mit einem Ausheber punkten und ging mit 0:5 in Front. Kuhn ließ sich aber nicht beeindrucken und verkürzte schnell auf 3:5. Im zweiten Abschnitt musste Rohrwasser in die Bodenlage und, Kuhn erzielte mit einem sagenhaften Ausheber die Höchstpunktzahl (5) und fuhr am Ende einen 10:9-Punktsieg ein.

Bis 57kg (G) hatte Mohammad Sadiqi gegen den jungen Korber Marvin Kugel von Anfang an keine Probleme und legte ihn im ersten Kampfabschnitt mit einem Halbnelson auf beide Schultern.

Bis 130kg (Freistil) hatte Marvin Joos gegen Jozef Jaliovar in der Bodenlage gegen die starken Durchdreher keine Chance und verlor mit 0:16.

Bis 61kg (F) gelang dem Nattheimer Akif Sen gegen Kevin Schaal in einem sehr ausgeglichenen Kampf nach gut fünf Minuten mit einer schönen Zange ein Schultersieg, was weitere vier Mannschaftspunkte für die Nattheimer bedeutete.

Bis 98kg (G) konnte Robert Ersek seinen Gegner Daniel Metzger mit der ersten Aktion, einem Kopfhüftschwung, schon nach 18 Sekunden schultern.

Bis 66kg (G) bestimmte der Nattheimer Martin Maurer gegen Pierre Morhardt von Beginn an den Kampf und ging schnell mit 4:0 in Führung. Unermüdlich bearbeitete Maurer danach seinen Gegner weiter, musste allerdings im Kampfverlauf noch eine Viererwertung gegen sich in Kauf nehmen. Zum Ende des Kampfes konnte Maurer seinen Gegner nochmals auskontern und gewann am Ende verdient mit 12:7.

Bis 86kg (F) geriet Nik Wähner gegen Konstatin Drucker schnell in Rückstand. Der Korber konnte in der Bodenlage mit Durchdrehern Punkt um Punkt sammeln und gewann am Ende technisch überlegen mit 0:16.

Bis 71kg (F) bestimmte Jan Riek gegen Marc Schubert von der ersten Sekunde an den Kampf, sammelte Punkt um Punkt und legte seinen Gegner in allerletzter Sekunde nach 5:59 Minuten auf beide Schultern.

Bis 75kg (F) stellte Marius Oechsle auch gegen Murat Makaev seine derzeit starke Form unter Beweis. Mit Beinangriffen und Schlüpfern sammelte der Nattheimer Punkte und gewann am Ende völlig verdient mit 12:5.

Bis 75kg (G) standen sich Jürgen Hartung für Nattheim und Alexander Zentgraf für Korb gegenüber. In einem sehr ausgeglichenen Kampf hatte der Korber leichte Vorteile und konnte Hartung in der Bodenlage drehen. Durch zwei Verwarnungen gegen Hartung konnte der Korber seinen Punktevorsprung ausbauen. Der Nattheimer unterlag schließlich mit 4:13 nach Punkten.

TSG-Ringer auf dem

dritten Tabellenplatz

In der Tabelle der württembergischen Verbandsliga rangieren die Ringer der TSG Nattheim auf dem dritten Platz mit 12:6 Punkten. Spitzenreiter ist Neckarweihingen (18:2). Am kommenden Samstag geht es für die Nattheimer zum Derby nach Röhlingen. Den Hinkampf konnte die TSG Nattheim für sich entscheiden.