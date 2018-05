American Football Ostalb Highlanders verlieren gegen Tübingen

Heidenheim / Francesca Köpf

Die Ostalb Highlanders mussten sich in ihrem Heimspiel vor knapp 500 Zuschauern Tübingen mit 7:26 geschlagen geben und bleiben Vorletzter der Oberliga.

Vor knapp 500 Zuschauern sorgten die Ostalb Highlanders, American Footballer der TSG Schnaitheim gegen den letztjährigen Vizemeister aus Tübingen für das erste Ausrufezeichen der Partie. Der Abwehr gelang es, dem Tübinger Ballträger den Ball herauszuschlagen und diesen zu sichern. Allerdings erkannte das souverän leitende Schiedsrichtergespann einen Griff in das Gesichtsgitter eines Tübingers, was statt dem Angriffsrecht für die Offensive eine 15-Yard-Strafe als Konsequenz hatte. So stand Tübingen schon schnell vor der eigenen Endzone.

Dort gelang es zwar Tim Völker, einen Pass des Tübinger Spielmachers abzufangen, jedoch machte man sich wieder durch eine Strafe aufgrund von unerlaubtem Halten den Ballgewinn zunichte. Die erneute Chance ließ sich Tübingen nicht nehmen und lief zum Touchdown in die Endzone. Der Extrapunkt gelang den Red Knights – wie jeder ihrer weiteren Kicks im Spielverlauf – nicht, so dass es 0:6 aus Sicht der Gastgeber stand.

Im weiteren Verlauf, nachdem das Angriffsrecht mehrmals wechselte, brachte ein weiter Pass von Quarterback Daniel Wengert über das halbe Spielfeld auf Kai Schmid den Touchdown für die Gastgeber. Auch den Extrakick konnte Schmid sicher verwandeln und so für die 7:6-Führung sorgen, mit welcher es ins zweite Viertel ging.

Hier erhöhte Tübingen zunächst auf 12:7. Viel Pech hatten die Highlanders kurz vor der Halbzeit, als eine Snap, die Ballübergabe des Centers an den Quarterback, zu hoch war, wodurch das Spielgerät erst in der eigenen Endzone von einem Highlander gesichert werden konnte. Dadurch konnte zwar ein weiterer Touchdown vermieden werden, jedoch kassierte man einen Safety, der zwei weitere Punkte für die Gäste bedeutete.

Das Spiel der Highlanders Offensive blieb von Fehlern und Strafen geprägt, weshalb das Ballrecht immer wieder zurück an die Tübinger fiel. Diese hatten sich nun auf die müde werdende Defensive besser eingestellt und konnten durch gute Kombinationen aus Lauf- und Passspielzügen ihre Führung auf 20:7 ausbauen. Die Heimoffensive musste nun volles Risiko gehen, aber auch hier sollte an diesem Tag nichts mehr funktionieren. Durch einen misslungenen Trickspielzug der Highlanders bekamen die Tübinger kurz vor der heimischen Endzone wieder den Ball, was letztlich zum 7:26-Endstand aus Sicht der Gastgeber führte.

Nach der vierten Niederlage im fünften Spiel sind die Highlanders weiter Tabellenvorletzter in der Oberliga. Am Sonntag sind die Schnaitheimer in Villingen-Schwenningen bei den einen Platz vor ihnen stehenden Neckar Hammers zu Gast.