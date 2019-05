Die Schnaitheimer feiern einen 31:20-Auswärtserfolg.

Die Gastgeber starteten furios und gingen über starke Läufe und gute Passkombinationen schnell mit 7:0 in Führung. Die Schnaitheimer konnten dies vorerst nur mit einem Field Goal von Markus Fürst zum 3:7 kontern. Auch in der anschließenden Spielzugsserie fand die Highlanders-Defensive nicht die richtigen Mittel und musste einen weiteren Touchdown zum 3:13 in Kauf nehmen, allerdings konnte man den Extrapunkt-Versuch verhindern.

Im zweiten Spielabschnitt arbeiteten sich die Gäste durch Läufe von Tim Münkle und James Letcher sowie Pässe auf Kai Schmid und Fabian Bück kurz vor die Endzone der Gastgeber vor. Von dort aus vollendete Dennis Pillmann mit einem kraftvollen Lauf durch die Mitte. Den anschließenden Extrapunktversuch verwandelte Markus Fürst zum 10:13 sicher durch die Stangen.

In der Folge war auch die Defensive am Drücker. Timo Schiehle und Thomas Ablasser foricierten einen Ballverlust der Kornwestheimer und brachten damit ihre Offensive in eine aussichtsreiche Position. Diese ließ es sich nicht nehmen und ging durch einen von Simon Winter erlaufenen Touchdown und einen weiteren erfolgreichen Kick von Markus Fürst mit 17:13 in Front.

Mit einem weiten Pass-Touchdown konnten die Gastgeber gegen Ende des dritten Viertels wieder die Führung übernehmen, das letzte Viertel sollte jedoch den Highlanders gehören.

Kurz nach dem Seitenwechsel fand Markus Fürst seinen Receiver Marius Henninger, der alle Gegenspieler hinter sich lassen und somit wieder die Führung erobern konnte. Den Extrapunktversuch zum 24:20 verwandelte Fürst sicher. Bis kurz vor Schluss entwickelte das spannende Spiel zu einer wahren Regenschlacht. Alle Bemühungen der Kornwestheimer konnte dann die Highlanders Defensive ein Ende setzen. Unter viel Druck wurden die Cougars zu einem Ballverlust getrieben, den fallen gelassenen Ball konnte Dominik Schoeps für die TSGler sichern. Aus dieser Position heraus konnte Dennis Pillmann mit seinem zweiten Touchdown den Sieg sicherstellen. Den Schlusspunkt setzte wiederum Markus Fürst mit einem Kick zum 31:20-Endstand.

Kommenden Sonntag geht es für die Highlanders zu einem schweren Auswärtsspiel nach Heidelberg. Das erfolgreiche Wochenende komplettierten die Highlanders-Junioren. Die U 19 konnte mit einem 44:0-Sieg in Reutlingen die Tabellenführung der Jugendlandesliga erobern.