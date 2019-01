Degenfechten Niklas Multerer schlägt den Olympiasieger

Heidenheim / pm

Beim Grand Prix in Doha belegte der HSBler den 32. Platz. Auch seine Mannschaftskameraden Stephan Rein und Lis Fautsch kamen unter die besten 64 im Wüstenstaat.

Vier Degenfechter schickte der HSB in die Wüste: Niklas Multerer, Stephan Rein im Herrendegen sowie Anna Hornischer und Lis Fautsch im Damendegen, gingen beim Grand Prix in Doha an den Start. Hier gelang Niklas Multerer etwas ganz besonderes: Er schaffte einen Sieg im 64er Tableau gegen kein geringeren als den Olympiasieger von 2012 und die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste, Ruben Limardo Gascon aus Venezuela.

Dabei startete Multerer alles andere als gut ins Turnier. Mit nur zwei Siegen in der Vorrunde, aber dank eines guten Indexes, schaffte er den Aufstieg in die Direktausscheidung. Im 128er K. o. stand er dem Kasachen Elmir Alimzhanov, Nummer 69 der Welt, gegenüber. Multerer konnte sich im ersten Drittel eine Fünf-Treffer-Führung erarbeiten, ließ es aber nochmals spannend werden mit 13:13, um aber die entscheidenden zwei Treffer danach zu setzen. Im 64er Vortableau gewann er gegen seinen deutschen Teamkollegen aus Leverkusen, Fabian Herzberg, deutlich 15:9 und konnte sich somit für den zweiten Wettkampftag qualifizieren.

Ist der Knoten geplatzt?

Gegen Gascon lag Multerer 2:5 zurück, ehe sich wieder herankämpfte und sich im Sudden Death 11:10 durchsetzte. In der 32er Direktausscheidung stand er dem Amerikaner Jacob Hoyle, Nummer 15 der Welt, gegenüber. Beide Fechter schenkten sich nichts, sodass es zum ständigen Führungswechsel kam. 20 Sekunden vor Schluss führte der Amerikaner noch mit 11:9, Multerer konnte wieder gleichziehen. Der Amerikaner ging aber wieder mit zwei Treffern in Führung und Multerer blieb nach dem Anschlusstreffer keine Zeit mehr den Ausgleichstreffer zu setzen und musste eine 13:14-Niederlage akzeptieren.

„Endlich erreichte ich mal wieder eine vordere Platzierung bei einem Grand Prix“, freute sich Multerer. „Nachdem die Runde nicht so gut lief, habe ich vier ordentliche Gefechte auf 15 absolviert und bin somit mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich hoffe, dass ich nun bei den nächsten Wettkämpfen daran anknüpfen kann“ so der 30-Jährige abschließend.

Stephan Rein konnte seinerseits drei Siege in der Vorrunde vorzeigen und schaffte es mit souveränen Siegen gegen Lee aus Korea mit 15:5 und gegen die Nummer fünf der Juniorenweltrangliste, Arthur Philippe, mit 15:11 ins 64er Feld. Dort wartete der Weltmeister von 2010 und 2013 Nikolai Novosjolov aus Estland. Rein geriet schnell in Rückstand, den der erfahrene Este ganz für sich ausnutzte und das Gefecht 15:6 für sich entschied. Im Endklassement erreicht Rein Platz 57.

Fautsch belegt Rang 60

Bei den Damen schaffte HSBlerin Lis Fautsch den Sprung ins 64er Feld. Nach drei Siegen und drei Niederlagen in der Runde gewann sie souverän gegen die Chinesin Ding Dong 15:9 und konnte sich in einem spannenden Gefecht gegen die französische Juniorenweltmeisterin von 2017, Aliya Lutymit 14:13 durchsetzen.

Im 64er Tableau stand sie der nächsten Französin gegenüber: Die Nummer neun der Welt, Aurianne Mallo. Nach einem 2:5-Rückstand kam Fautsch nochmals auf 7:8 im zweiten Drittel heran, konnte aber den Rückstand nicht mehr aufholen und musste sich mit 12:14 nach Zeitablauf geschlagen geben. Letztlich beendete Fautsch das Turnier auf Platz 60.

Anna Hornischer schaffte ebenfalls drei Siege in der Vorrunde, verlor aber ihr erstes Gefecht in der Direktausscheidung äußerst knapp mit 14:15 gegen die Hong Kong Chinesin Kayleen Hsieh und wurde 107. unter 164 Konkurrentinnen.