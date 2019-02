Handball-Bezirksliga TV Brenz gewinnt Derby mit 30:29

Heidenheim / Ewald Rathgeb

Der TV Brenz setzt sich im Derby knapp mit 30:29 beim HSB durch. Dabei lagen die Heidenheimer zur Pause noch vorne.

Den deutlich besseren Start in die Begegnung hatte der TV Brenz, der nach knapp fünf Minuten mit 4:1 in Front lag. In der Folge fanden die Hausherren jedoch besser in die Partie. Uhl netzte aus dem Rückraum ein und Stegmeier legte gleich noch zum 3:4 nach. Das 3:5 der Gäste durch Aaron Schirm beantwortete Tobias Uhl mit zwei weiteren Rückraumkrachern und glich damit zum 5:5 aus.

Der junge Leon Gaschler brachte den HSB anschließend erstmals mit 6:5 in Führung, beim 8:6 nach knapp 14 Minuten lagen die Heidenheimer zum ersten Mal mit zwei Toren vorne. Letztlich wurden beim 12:10 die Seiten gewechselt.

Frühes Aus für Tim Baur

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Heidenheim Tim Baur von den nach Meinung der Gastgeber unsicheren Schiedsrichtern disqualifiziert (34. Minute). Damit fehlte de HSBlern die letzte Wechselmöglichkeit im Rückraum. Zunächst könnten die Hausherren dieses Handicap noch kompensieren und legten durch Tobias Stegmeier und zweimal Benny Hug, der in der zweiten Hälfte eine starke Leistung zeigte, nochmal zum 15:12 vor. Allerdings machte sich dann langsam aber sicher der Substanzverlust bemerkbar.

Der TV glich zunächst zum 15:15 aus, doch noch gab sich der HSB nicht geschlagen und legte durch Konstantin Rendle und Leon Gaschler nochmal zum 18:16 vor. Eine Viertelstunde vor Ende war beim 20:20 wieder alles offen. Die Führung wechselte nun häufiger hin und her und vor allem Rendle mit seinen Schlagwürfen und ein unermüdlich kämpfender Marvin Valeczky am Kreis, der wieder einmal ein sehr gutes Spiel ablieferte, hielten den HSB bis zum 26:26 im Spiel.

Doch nun machte sich das Fehlen von Kosta Mpouras, Marcel Hug, Viktor Fres und Dominik Krieg auf Heidenheimer Seite immer mehr bemerkbar. Die verbliebenen drei Rückraumspieler kämpften zwar verbissen, doch der Kräfteverschleiss war deutlich zu erkennen.

Dennoch war beim 28:28 noch alles offen. Die Gäste machten zwei Minuten vor Ende das 28:29 legten eine Minute vor Schluss noch das 28:30 nach. Allerdings konterte der HSB mit einem schnellen Anspiel und erzielte postwendend das 29:30. Den Gästen unterlief dann gegen die Heidenheimer ein technischer Fehler und der HSB hatte die Chance auf den Ausgleich. Rendle tankte sich sehr gut durch, doch seinen finalen Wurf parierte der Gäste-Keeper mit einer sensationellen Parade.