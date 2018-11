Handball Nervenaufreibende letzte Minuten im Derby

Handball / Steffen Sturm

Die TSG Schnaitheim und die HSG Oberkochen/Königsbronn trennen sich mit 23:23.

Spielerisch hochwertig war die Partie nicht, dafür aber umso spannender. Am Ende stand es im Derby zwischen der gastgebenden TSG Schnaitheim und der HSG Oberkochen/Königsbronn 23:23 (10:10).

Beide Mannschaften hatten vor der Partie Ausfälle zu beklagen. Auf Schnaitheimer Seite fehlte Regisseur Frederik Gruschka und bei der HSG musste Kai Ludwig passen.

Vor einer tollen Kulisse mit rund 400 Zuschauern in der Ballspielhalle merkte man der TSG die Unsicherheit der vergangenen Pleiten an. Die Gäste indes hätten aufgrund der vergangenen Ergebnisse selbstbewusster auftreten können, verhielten sich aber ähnlich nervös wie die Schnaitheimer. So dominierten von Beginn an beide Abwehrreihen das Geschehen und es dauerte vier Minuten bis zum ersten Torerfolg der Hausherren.

In der Folge begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei die TSG immer einen Treffer – beim 4:2 (9. Minute) durch zwei Kontertore von Oliver Aeugle sogar mit zwei Toren – vorne lag. Die Gäste hielten dagegen und vor allem Jakob Hug fand in der Anfangsphase immer wieder Lücken in der Schnaitheimer Defensive. So stand es nach zwölf Minuten 5:5. Selbst eine der Überzahlsituationen konnte keine Mannschaft ausnutzen, um sich einen größeren Vorsprung zu erspielen. Zwar gelang es den Gastgebern zwischenzeitlich wieder mit zwei Treffern (9:7) in Führung zu gehen, doch bis zur Pause hatte die HSG den Rückstand egalisiert und mit 10:10 ging es in die Kabinen.

Zwei Zeitstrafen und drei Tore

Im zweiten Durchgang änderte sich erst nichts: Keine Mannschaft erarbeitete sich einen Vorsprung und so stand es nach 35 Minuten weiter Unentschieden (13:13). Doch nun bekamen die Gäste erstmals Oberwasser. Binnen fünf Minuten kassierte die TSG zwei Zeitstrafen, welche die HSG ausnutzte, um sich auf drei Tore abzusetzen (14:17).

Schnaitheim bekam nun vermehrt Probleme gegen die aggressiver auftretende 3:2:1-Deckung der Schwarz-Gelben und erlaubte sich Ballverluste und schlecht vorbereitete Abschlüsse. So kam Oberkochen/Königsbronn ins Gegenstoßspiel und baute den Vorsprung in der 52. Minute auf 22:17 aus.

Dann aber mussten fast zeitgleich zwei Spieler der HSG auf die Strafbank und die Grün-Weißen kamen wieder ins Spiel. Es folgten drei Tore zum 20:22 (56. Minute).

Nun war es die HSG, die Probleme bekam. Zwar gelang ihr das 23:20, doch das Momentum war auf Schnaitheimer Seite: In zwei Minuten gelangen der TSG drei Tore zum umjubelten 23:23-Ausgleich. Es blieben noch 120 Sekunden.

Knapp 30 Sekunden vor Schluss nahm Schnaitheims Coach Ruoff eine Auszeit, um die finale Aktion vorzubereiten. Doch die TSG geriet ins Zeitspiel und musste achte Sekunden vor dem Ende einen ungünstigen Abschluss suchen.

Sofort nahm die HSG eine Auszeit und es verblieben noch fünf Sekunden. Die Königsbronner Angriffsaktion wurde von der TSG mit einem Foul unterbrochen und so blieb den Gästen nach Ablauf der Spielzeit noch ein direkter Freiwurf. Dieser blieb jedoch im Schnaitheimer Block hängen.

Die TSG freute sich über die tolle Moral in der Schlussphase und den Punkt. Auf Seiten der HSG haderte man etwas mit dem verlorenen Zähler, schließlich hatten die Gäste die Partie zehn Minuten vor Schluss scheinbar noch im Griff.