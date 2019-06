In Ellhofen traten die Turnerinnen aus Nattheim zum letzten Liga-Tag an die Geräte.

Am Sprung zeigten alle Nattheimerinnen einen Überschlag über den Sprungtisch. Carolin Joos (11,00), Meline Landsiedel (9,85), Paula Heller (10,60), Jana Maier (10,75) und Sofia Beyrle (10,00) mussten in diesem Wettkampf auf die routinierte Melina Beyrle verzichten. Somit gingen alle Turnerinnen an allen vier Geräten an den Start (42,35).

Am Stufenbarren konnte Heller (7,70) ohne Stopp beim Konterflug zum oberen Holm turnen. Maier (8,00) zeigte eine schöne freie Felge und Landsiedel (7,60) zeigte ihren Salto mit Abgang vom oberen Holm. Joos kam fehlerfrei durch Ihre Übung und sicherte der Mannschaft wichtige 8,15 Punkte. Beyrle musst einen Stopp beim Konterflug in Kauf nehmen, konnte aber 6,95 Punkte erreichen (31,45).

Am Balken zeigte Maier (11,55) einen Handstandüberschlag. Joos (12,90) turnte ihren Rückwärtssalto und die Radwende in den Stand. Beyrle (11,10) konnte mit ihrem Schrittsprung Punkte sammeln und Heller (11,15) zeigte ein Rad und die geforderte Drehung in Perfektion. Am Ende stand hier Platz drei.

Am Boden turnten Joos (12,00) und Maier (11,10) ihre Radwende mit anschließender Schraube Rückwärts. Landsiedel (10,40) durfte die noch verletze Kim Ulrich am Boden vertreten. Dies gelang ihr mit einer ausdrucksvollen Übung sehr gut. Beyrle (11,25) und Heller (10,60) zeigten gefühlsvolle Übungen.

Am Ende durfte sich die Mannschaft über Platz drei freuen. Durch die konstante Leistung und jeden hart erkämpfen Punkt in den vorherigen Wettkämpfen hat sich die Mannschaft 16 Tabellenpunkte gesichert. Der direkte Verfolger der TSV Leinfelden hatte ebenfalls 16 Tabellenpunkte, jedoch hat Nattheim mit 3,25 Punkten Vorsprung den dazugehörigen Meistertitel sichern können. Nun darf Nattheim am 6. Juli in Berkheim die Relegation zur Landesliga bestreiten, einen direkten Aufstieg gibt es nicht.

In der Einzelwertung erturnte sich Joos den dritten Gesamtsieg.