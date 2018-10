Ringen-Verbandsliga Nattheim setzt sich oben fest

Nattheim / Martin Rößler

Nattheim gewinnt knapp, aber verdient, mit 17:16 und verteidigt damit den zweiten Tabellenplatz.

Matchwinner auf Seite der TSG Nattheim waren Julian Fauth und Marius Oechsle. Fauth (bis 98 kg/Freistil) startete mit schnellen Angriffen gegen den schwereren Tobias Klausmann, was diesen sichtlich überraschte. Fauth ging mit einem Hüftschwung und zwei Takedowns mit 8:0 in Führung. Danach stelle sich der Ringer vom AV Hardt besser ein und punktete seinerseits, jedoch konnte der Nattheimer seinen Vorsprung über die Zeit bringen.

Vor dem zweitletzten Kampf führte die TSG Nattheim mit einem Mannschaftspunkt und Marius Oechsle (bis 75 kg, Freistil) ging gegen Andreas Flaig mit dem Bewusstsein auf die Matte, dass im letzten Kampf sein Teamkollege Jürgen Hartung einen starken Legionär zum Gegner hatte. Oechsle ging gleich in die Offensive, um mit einem Überlegenheitssieg den Gesamtsieg für Nattheim zu sichern. Mit einem Doppelbeinangriff konnte er rasch in Führung gehen und mit einer Wertung am Mattenrand und einem Takedown nachsetzen. In der zweiten Runde zeigte sich zunehmend, dass der Hardter Ringer mit den schnellen Angriffe von Oechsle überfordert war. Dieser nutzte dies zu zwei weiteren Takedowns, die ihm den umjubelten Überlegenheitssieg sicherten.

Auch Akif Sen sehr gut in Form

Im Anschluss musste Jürgen Hartung (bis 75 kg, griechisch-römisch) gegen den starken Gabriel Benchea eine Schulterniederlage hinnehmen. Ein weiterer Wegbereiter des Nattheimer Sieges war Akif Sen (bis 61 kg, greco), der Lorenz Römpp in gewohnter Manier technische Überlegen besiegen konnte. Auch Martin Mauerer (bis 66 kg, Freistil) steuerte einen wichtigen Sieg zum Erfolg bei. Mit dem groß gewachsenen Daniel Broghammer hatte er zunächst Schwierigkeiten mit seinen Angriffen durchzukommen. Der auswärtige Ringer konnte durch einen Konter in Führung gehen. Danach stelle sich Maurer besser auf die Größe des Gegners ein und punktete mit Takedowns und sauberen Durchdrehern zur 14:4-Führung und kam damit zum 3:0-Mannschaftserfolg.

Den fünften Nattheimer Erfolg steuerte der ungeschlagenen Ungare Robert Ersek (bis 130 kg, greco) gegen den schwereren Thomas Müller mit einem Schultersieg nach einem pfeilschnellen Armzug bei. Unglücklich musste Tobias Kuhn (bis 86 kg, greco) eine Niederlage gegen Manuel Dieterle einstecken. Ebenfalls mit Pech musste sich Mohammed Sadiqi (bis 57 kg, Freistil) in seinem erst zweiten Kampf in der Verbandsliga geschlagen geben. In einem knappen Kampf mit kleinen Wertungen führte er zum Ende der zweiten Runde mit 5:4 Punkten, wurde Sekunden vor Schluss aber noch abgeklopft.

Nik Wähner (bis 80 kg, Freistil) hatte mit Marcus King auch einen sieggewohnten Gegner und musste zwar eine Punkt-Niederlage hinnehmen, zeigte aber eine gute Leistung. Eine undankbare Aufgabe hatte Bernhard Amann (bis 71 kg, greco), der den ungeschlagenen Dmytro Zlatkin zum Gegner hatte. Der Nattheimer wehrte sich nach Kräften und musste in der zweiten Runde die Klasse des Gegners anerkennen und die Überlegenheitsniederlage einstecken. Dank einer starken Teamleistung sicherte sich die TSG Nattheim den zweiten Platz in der Tabelle hinter dem KSV Neckarweihingen.