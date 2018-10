Baseball National-Outfielder Sascha Lutz verlässt die Heideköpfe

Heidenheim / pm/ed

Der 34-Jährige geht als Spielertrainer nach Mannheim.

Nach fünf sehr erfolgreichen Jahren bei den Heidenheim Heideköpfen wechselt National-Outfielder Sascha Lutz zur kommenden Saison als Spielertrainer zum Bundesliga-Konkurrenten Mannheim Tornados. Klaus Eckle bedauert den Weggang des 34-Jährigen, der eigentlich auch 2019 für Heidenheim spielen wollte. „Wir hätten ihn gerne noch ein Jahr hier gehabt“, so der Heideköpfe-Manager, der aber auch Verständnis für die Entscheidung von Lutz zeigt. Dieser wohnt nämlich in Frankfurt am Main, trainierte in der vergangenen Saison oft alleine und fuhr so oft es ging zum Mannschaftstraining nach Heidenheim.

Lutz möchte regelmäßiger im Team trainieren, da er einen Traum verfolge, wie Eckle erklärt. Über eine gute Europameisterschaft, die im September 2019 in Bonn und Solingen ausgetragen wird, möchte Lutz mit dem deutschen Nationalteam ins sogenannte Olympic Qualifier einziehen. Das Fernziel lautet also: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Japan.

Lutz selbst betont, dass er in Heidenheim eine „großartige Zeit“ gehabt habe. In fünf Jahren wurde er mit den Heideköpfen zweimal deutscher Meister. Für ihn sei aber nun die Zeit gekommen, eine neue Herausforderung zu suchen.