Herbrechtingen Mutige Gegenwehr bleibt für die SHB-Handballer unbelohnt

Plan bis Weihnachten: mindestens noch zwei Siege

Nach dem Spiel meinte SHB-Interimscoach Coach Michael Kling: „Wir wollten das Spiel so lange wie möglich offenhalten, bis zur 40. Minute ist uns das ganz gut gelungen. Phasenweise war zu sehen, wozu die Mannschaft in der Lage sein kann.“

Der Plan bis Weihnachten müsse aber sein, mit mindestens noch zwei Siegen das Tabellenbild in der Württembergliga positiver zu gestalten, meinte Kling weiter.

Am Donnerstag (Allerheiligen) kommt mit dem TSV Heiningen schon das nächste ambitionierte Spitzenteam in die Bibrishalle, ehe anschließend mit Hegensberg/Liebersbronn und Ostfildern zwei Gegner warten, die es in der Vorrunde noch zu schlagen gilt, will man die Chance auf den Klassenerhalt wahren.