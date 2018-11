Plüderhausen Mountainbike: Stephan Schiele in Topform

Plüderhausen / HZ

Zahlreiche gute Platzierungen gab es für das Persis Racing Team beim Hohberg-Marathon in Plüderhausen.

Bei der achten Auflage des Hohberg-Bikemarathons in Plüderhausen waren wieder zahlreiche Fahrer des Persis Racing Teams (Bike-Spoer Nattheim) und einige Junioren am Start.

Stephan Schiele, Jakob Hieke und Thomas Lehner starteten auf der Langstrecke, bei der 3 Runden à 22 km und insgesamt 1650 Höhenmeter absolviert werden mussten. Nachdem zunächst ein Juniorenfahrer das Tempo machte, konnte sich Schiele mit einem weiteren Konkurrenten nach etwa 5 km vom restlichen Feld absetzen. Beide arbeiteten sehr gut zusammen und bauten ihren Vorsprung Runde um Runde aus.

Nach 2:40:12 h überquerte Schiele knapp hinter seinem Gegner als Zweiter der Gesamtwertung die Ziellinie. Damit reichte es zum Sieg in seiner Altersklasse. Lehner und Hieke reihten sich in einer vierköpfigen Verfolgergruppe direkt hinter den beiden Führenden ein. In 2:56:07 h sicherte sich Lehner Gesamtrang vier (AK 2.) und Hieke in 2:57:30h den sechsten Rang (AK 3.).

Auf der Mitteldistanz (44 km/1100 Höhenmeter) über zwei Runden ging es für Tim Hauser bis kurz vor dem Ziel um den Tagessieg. Nach einer Fahrzeit von 1:51:15 h musste er sich als Dritter der Gesamtwertung nur knapp geschlagen geben und holte den Sieg in der Juniorenklasse.

Der Nachwuchs startete im Persis Junior-Team auf der Kurzdistanz über 22 km und 550 Höhenmeter. Schnellster Nattheimer Mountainbiker war hier Luke Hermle in 57:07 min auf Rang sechs in der Gesamtwertung (AK 3.). Finn Steckbauer folgte in 57:38 min auf Platz sieben (AK 4.), Julian Klabunde in 57:40 auf Platz acht (AK 5.), Henrik Steckbauer in 1:06:50 h auf Platz 30. (AK 14.), Tim Knoblauch in 1:06:51 h auf Platz 31. (AK 15.) und Elias Jester-Zürker auf in 1:06:54 h auf Platz 34 (AK 16.).

Die Juniorinnen Svea Steckbauer und Ellen Knoblauch landeten nach einer starken Vorstellung auf den Plätzen fünf und sechs bei den Damen und sicherten sich damit Rang eins und zwei in der Juniorenklasse.