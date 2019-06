Paul Bihlmayr vom Bike-Team Steinweiler konnte sich einen der raren Startplätze bei der Crankworx Worldtour sichern.

Neben Rotorura in Neuseeland und Whistler in Kanada ist Innsbruck der einzige europäische Standort der Crankworx-Serie, bei der verschiedene Mountainbike-Disziplinen ausgetragen werden. Event in Innsbruck. Der junge Auernheimer Paul Bihlmayr ging im Dual-Slalom in der Kategorie „Youth“ an den Start.

Die Strecke bestand aus zwei nahezu identischen Spuren, die im oberen Teil aus hohen Anliegerkurven bestanden und im unteren Teil mit offenen Wiesenkurven endeten. Ähnlich wie beim Parallelslalom der Skirennläufer werden im K.-o.-System beide Bahnen gefahren und die Zeiten addiert.

Das Training verlief nach Plan, nur in einer Wiesenkurve auf der „schwarzen“ Spur hatten die Rennfahrer immer wieder Schwierigkeiten. Auch Bihlmayr hatte hier schon ersten Kontakt mit dem Boden.

Die Qualifikation beendete er solide auf Platz vier, trotz größerem Fehler in besagter Kurve. Im Viertelfinale lieferte Bihlmayr zwei ordentliche Läufe ab und zog somit in das Halbfinale ein.

Dort traf der Fahrer des Steinweiler Teams auf den Kanadier Jackson Goldstone. Den ersten Lauf entschied Bihlmayr mit ordentlichem Vorsprung für sich, im zweiten Lauf lief zunächst auch alles nach Plan. Bis zum Eingang in den Wiesenslalom lag der BTS-Fahrer wieder vorne, doch dann kam die berüchtigte Kurve, in ihn der ein Rutscher den Sieg kostete.

So blieb das „kleine Finale“, indem Bihlmayr auf den Australier Meier-Smith traf. Auch hier blieb das Pech ihm treu, nachdem sich am Start die Kette verabschiedet hatte, ging der erste Tritt ins Leere und Bihlmayr über den Lenker. Am Ende bedeutete das den undankbaren vierten Platz. Dass er damit noch bester Deutscher war, tröstete nur wenig.