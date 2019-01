Sportlerwahl Motorsportler Harald Ott war der erste Seriensieger

Kreis Heidenheim / Nadine Rau

Er war der erste Seriensieger der HZ-Sportlerwahl, stand von 1984 bis 1989 immer auf Platz eins: der Schnaitheimer Motorsportler Harald Ott. Noch heute ist er seinem Motorrad treu und bestreitet um die zehn Wettkämpfe im Jahr – im Vergleich zu den 80er Jahren ist das aber gerade mal ein Bruchteil.

Wenn Harald Ott heute an die Zeit zurückdenkt, in der er an den Wochenenden Rennen für Rennen für Rennen gefahren ist, glaubt er es kaum noch. „Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Das war so ein Aufwand, den man betrieben hat, ich war so verbissen und habe nur von einem Wettkampf zum nächsten gedacht“, erinnert sich Ott. Obendrein habe er sich auch noch eine Sportart ausgesucht, die sehr teuer sei und bei der finanziell auch dann nichts rausspringe, wenn man an der Spitze fahre. Stattdessen regnete es Pokale, Ott weiß, dass es an die 1600 Stück sein müssten. „Das ist zwar alles Ruhm und Ehre, aber am Ende habe ich mit dem Sport sicher ein halbes Haus verfahren.“

Ein halbes Haus würde indes wohl nicht ausreichen, um die Pokale alle unterzubringen. Was hat Ott denn damit angestellt? „Ich habe sie auf mehrere Gebäude verteilt und teilweise auch an Freunde und Bekannte verschenkt. In einer Motorradwerkstatt zum Beispiel macht sich so etwas auch als Dekoration gut“, sagt er und lacht. Was die Pokale der Sportlerwahl angeht, habe er sich am meisten über den allerersten gefreut. Stolz sei er aber auch darauf, ein paar Titel in Serie gewonnen zu haben. Wie viele genau, das wusste er übrigens, wie viele andere seiner Sportkollegen aus der Siegerreihe, nicht mehr so ganz genau.

Mit drei Jahren angefangen

Verdient hat er sich die Titel jedenfalls mit viel Arbeit. Mit drei Jahren hat der heute 50-Jährige mit seinem Sport begonnen, zu seinen Hochzeiten war mindestens dreimal pro Woche Motorradfahren an der Reihe und jedes Wochenende stand ein Rennen im Terminkalender. Auch heute noch fährt Ott, sowohl beim MSC Schnaitheim als auch beim MSC Gerstetten, Motorrad. Aber: „Viel lockerer“, wie er selbst sagt.

Verändert, so erzählt er, hätte sich im Vergleich zu den 80er Jahren auch die Art des Trainings: Früher sei man mehr auf der Maschine gesessen, heute stehe die körperliche Arbeit mit Physiotherapeuten und Konditionstraining im Fokus. „Früher war es besser, fahren macht natürlich mehr Spaß“, vergleicht der Schnaitheimer, der auch mal für ein Jahr Kart-Rennen gefahren ist und der eigentlich in den Automobilsport einsteigen wollte. Allerdings sei das Anfang der 90er Jahre und er schon zu alt gewesen. Überdies laufe ohne Sponsoren in dem Bereich sowieso nichts. Also blieb er beim Motorrad, auch wenn er sein Training heute seinem Alter anpasse und natürlich Rücksicht auf seine siebenjährige Tochter nehmen müsse.

Warum Ott die Sportlerwahl damals so oft gewonnen hat, kann er sich selbst gar nicht so genau erklären. Das Freizeitangebot sei zum einen nicht so groß gewesen wie heute, so überlegt er, weshalb der Sport noch eine wichtigere Rolle für die Leute gespielt haben könnte. Überdies habe man bei uns auch mal WM-Läufe der Seitenwagen ausgetragen, was den Sport publik gemacht habe. „Es ist auch schade, dass der Sport heute kaum mehr im Fernsehen kommt, das spielt auch immer eine große Rolle“, sagt er. Heute sei es unvorstellbar, dass die Rennen wie früher zu den besten Sendezeiten ausgestrahlt würden.

Ebenfalls nicht ganz glücklich zeigt sich der erfolgreiche Sportler über den fehlenden Nachwuchs im Motorsport. Im Grunde seien die Trainingsbedingungen in Gerstetten und Schnaitheim hier ganz gut, für ein Probetraining gebe es in Schnaitheim gar eine vereinseigene Maschine für die Jugend. Ein bisschen Werbung darf an dieser Stelle gerne sein, ist schließlich lange kein Motorsportler mehr in den Siegerlisten der Sportlerwahl aufgetaucht.