Beim 34. Schnaitheimer Jugendmotocross sicherten sich Kröner, Schittenhelm und Ott den Sieg. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse mussten allerdings zwei Läufe abgesagt werden.

Wie dichte Nebelschwaden hing der Staub am Samstag zeitweise über der Motocrossstrecke des MSC Schnaitheim. Sobald die nächste Windböe ihn zerstreute, fiel auch das Atmen wieder leichter. Den insgesamt 112 Startern beim 34. Schnaitheimer ADAC Jugendmotocross schien das allerdings nicht das Geringste auszumachen. Vielleicht lag es daran, dass wegen der Hitze bereits vor den Läufen die Rennzeiten verkürzt wurden, beispielsweise in Klasse 6 auf 15 statt 20 Minuten plus zwei Runden. Jedenfalls zogen alle hoch konzentriert und motiviert ihre Runden auf der 1,7 Kilometer langen Strecke am Hafnerhäule.

Besonders erfolgreich taten dies die Lokalmatadoren Selina Schittenhelm und Harald Ott. Beide starteten in Klasse 6, dem BW-Pokal der Ladies und Senioren mit 17 Startern. So setzte sich Schittenhelm auf ihrer KTM gleich zu Beginn des ersten Laufs an die Spitze der neun Damen und verteidigte ihre Position souverän bis zum Ende. In Lauf zwei kam die 26-Jährige allerdings zunächst „schlecht weg“, wie sie nach dem Rennen selbst sagte, konnte sich dann aber wieder nach vorne fahren und damit den Tagessieg sichern. „Ich bin glücklich, Erste bei den Ladies und Dritte in der Klasse geworden zu sein.“ Der Staub und die Hitze haben ihr persönlich nicht allzu viel ausgemacht: „Dadurch, dass ich viel trainiere, bin ich fit und stabil und kann gut damit umgehen.“

Eine kleine Revanche

Auch Klassensieger und Erster der acht Senioren, Harald Ott, war zufrieden: „Es ist super gelaufen. Vom Staub her ging’s auch, weil ich ja in beiden Läufen vorausgefahren bin.“ Das sei die Revanche für den Zweitplatzierten Stefan Riehs vom 1. RMC Reutlingen gewesen: „Er hat mich beim Rennen auf seiner Heimstrecke besiegt. Diesmal hatte ich den Heimvorteil.“ Zudem lobte Hondapilot Ott seine MSC-Vereinskameraden, weil sie die Strecke „top vorbereitet“ und ihr Bestmögliches getan hatten: „Mehr wie immer wieder wässern kann man bei dem Wetter halt nicht.“

Neben Ott fuhren zwei weitere MSC-Mitglieder um den Senioren-Pokal mit. Und obwohl sich Gerd Laible und Jörg Kutzner die beiden hinteren Plätze teilten, sah man sie nach den Läufen strahlen. „Mein Ziel war es, durchzukommen. Das habe ich geschafft und bin zufrieden“, resümierte Laible. Kutzner war überrascht: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich schneller bin als Gerd.“

Sicherheit geht vor

Auch in Klasse 5 (BW-Cup, Junioren, 125 ccm) hatte ein Schnaitheimer die Nase vorn. Cevin Kröner nutzte seinen Heimvorteil und sicherte sich mit seiner KTM schnell Position eins im ersten Lauf. Doch bei diesem sollte es am Ende auch bleiben. Am frühen Nachmittag entschied die Rennleitung nämlich, dass der zweite Lauf wegen der zu hohen Temperaturen und der schlechten Sichtverhältnisse abgesagt wird – aus Sicherheitsgründen für die 31 Starter. „Ich wäre den zweiten Lauf schon gefahren, aber so ist es auch okay. Wenn man vorneweg fährt, dann geht’s, aber wenn man überrundet, dann ist es schon ziemlich staubig.“

Ebenso erging es den Fahrern in Klasse 3 und 4 (die 10- bis 13- und 14- bis 16-jährigen Fahrer waren im Vorfeld des Rennens zu einer Gruppe zusammengefasst worden). Die 27 Jugend-Starter auf ihren 85-ccm hatten ebenfalls nur einen Lauf. In Klasse 3 gewann Tom Militzer vom 1. RMC Reutlingen, in Klasse 4 Nils Weinmann vom MSC Betra, beide auf einer KTM. Silvio Fischer (Klasse 3) und Nico Vrbanic (Klasse 4) vom MSC Schnaitheim landeten auf den Plätzen 10 und 12.

Kleine Fahrer ganz groß

Die kleinen der Klassen 1 und 2, also die 50 und 65 ccm starken Motorräder, durften wie geplant zwei Läufe absolvieren. Das lag nicht zuletzt an den kleineren Starterfeldern und dass aufgrund der geringeren Leistung der Maschinen nicht zu viel Staub aufgewirbelt wurde. In Klasse 1 holte sich am Ende Nils Fauser vom 1. RMC Reutlingen auf seiner Husqvarna den Tagessieg, in Klasse zwei Marvin Vögt vom MSC Alemannorum Schweighausen auf seiner KTM. Ebenfalls in Klasse zwei hatte Tim Staab vom MSC Schnaitheim großes Pech. In Lauf eins verpatzte der Yamahapilot den Start und stürzte zudem in der zweiten Runde, sodass er Letzter wurde. Im zweiten Lauf reichte es dann auch nur für Platz 19.

Auch bei den Damen hatte es gleich beim Start im ersten Lauf einen Crash zwischen Katharina Schmid (Gaildorf) und Juliane Bihr (Reutlingen) gegeben. Doch beide rappelten sich wieder auf und setzten das Rennen fort. Bihr kämpfte sich sogar noch von Gesamtplatz 17 wieder vor auf Gesamtrang 8, beziehungsweise Platz 3 der Ladies.

Sämtliche Ergebnisse des 34. Schnaitheimer Jugendmotocross gibt es unter www.msc-schnaitheim.de