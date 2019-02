Heidenheim Mitch Nilsson kehrt nicht zu den Heideköpfen zurück

Heidenheim / Thomas Jentscher

Der Homerun-König der vergangenen Saison wechselt voraussichtlich zum Heidenheimer Rivalen Mannheim.

Die Fans der Heideköpfe und Manager Klaus Eckle hatten bis zum Schluss auf eine Rückkehr von Mitch Nilsson gehofft, nun hat der Australier den Heidenheimer Baseballern aber doch eine Absage erteilt.

Es sei eine der härtesten Entscheidungen in seiner Karriere gewesen, teilt der herausragende Schlagmann der vergangenen Saison (21 Homeruns, Trefferquote 44,1 Prozent) in einem Schreiben an die Heideköpfe mit. Noch nirgends habe man sich so gut um ihn gekümmert, dennoch möchte er nun in einer größeren Stadt in Deutschland spielen.

Und diese größere Stadt dürfte wohl Mannheim sein. Auch wenn noch keine offizielle Mitteilung der Kurpfälzer vorliegt, verdichten sich die Hinweise, dass die Tornados für die kommende Saison Großes planen. Nachdem der langjährige Heideköpfe-Spieler Sascha Lutz als Spielertrainer in die Quadratestadt ging, wurden auch weitere aktuelle und ehemalige HSB-Spieler angefragt.

Weitere Heidenheimer im Visier

Julius Spann folgte Lutz bereits nach Mannheim und aller Voraussicht nach wird nun auch Nilsson für die Tornados die Keule schwingen. Möglicherweise zieht es zudem den Werfer aus dem Heideköpfe-Meisterjahr 2017, Justin Erasmus, in die Kurpfalz. Mit dem zur Zeit ebenfalls in Australien aktiven Donald Lutz, dem Bruder von Sascha, ist ein weiterer Hochkaräter im Gespräch. Donald Lutz war der erste Deutsche, der in der amerikanischen Major League Baseball spielte.

Eckle bedauert den Abgang sehr, hätte aber auch Verständnis für den Fall, dass finanzielle Aspekte für Nilsson eine Rolle gespielt haben. Denn nach seiner schweren Verletzung in der letztjährigen Finalserie konnte der Australier zunächst nicht wie geplant die Saison in seiner Heimat für Brisbane bestreiten und hatte entsprechenden Verdienstausfall.

Wie es um Nilssons Form nach seiner schweren Armverletzung (mehrere Bänderrisse und Haarrisse im Knochen) steht und ob ihm vielleicht doch noch eine Operation droht, ist ohnehin unklar. „Wir hätten ihn trotzdem genommen, schon aus Verbundenheit“, sagt Eckle, der nun noch einmal in den USA oder Australien nach einer Verstärkung Ausschau halten wird. Mit Lutz, Nilsson und Jay Pecci haben die Heidenheimer also drei ihrer besten Schlagleute verloren, dazu haben sich die Pitcher RJ Hively und Julius Spann verabschiedet, Eigengewächs Stefan Karpf spielt 2019 studienbedingt in Tübingen.

Noch eine Verstärkung geplant

Als Zugänge stehen bisher die Werfer Mike Bolsenbroek und Enorbel Marquez sowie Catcher Fernando Escarra fest, für die Junioren und die zweite Mannschaft kommt das große Talent Yannic Walther aus Stuttgart. Insgesamt wird aber in der Ende März beginnenden Bundesligasaison der eigene Nachwuchs stärker gefordert sein.