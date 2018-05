Leichtathletik Mit starker Konkurrenz gut mitgehalten

Kreis Heidenheim / Matthias Willer

Sportler aus dem Kreis erzielten gute Ergebnisse beim Meeting in Ellwangen.

Rund 500 Teilnehmer aus dem In- und Ausland waren beim Meeting in Ellwangen am Start. Bei den Männern beendete Dominik Petzold vom HSB die 100 m in einem Klassefeld nach 11,37 sec als 13. Famos war sein zweiter Platz im Weitsprung mit 6,80 m, gerade mal zwei Zentimeter hinter dem Sieger.

Nachdem der Neu-Brenztäler Stefan Abele beim 110-m-Hürdenlauf an einer Hürde hängengeblieben war und das Rennen beenden musste, zeigte der Mehrkämpfer über 100 m in 13,45 sec seine Sprintfähigkeit.

Bei der U 18 gefiel der HSBler Stephan Blickle. Über 100 m sicherte er sich in famosen 11,82 sec den vierten Platz. Mit einem Satz auf 6,46 m gewann Blickle überlegen den Weitsprung. Starke 13,65 m weit stieß er die 5-kg-Kugel, was ihm den zweiten Platz einbrachte.

Der Brenztäler Reto Haas drückte seine Bestzeit über 800 m im Alleingang auf beachtliche 2:14,12 min. Sein LG-Kamerad Tim Zimmermann gefiel als Neunter über 100 m in 11,99 sec und zeigte einen sehr guten 200-m-Lauf als Vierter in 24,34 sec. Daniel Engelke kam im Weitsprung als Siebter auf 4,56 m.

Nach guten 2:25,15 min sicherte sich Maike Alt (LGB) bei den Frauen den zweiten Rang über 800 m. Die Brenztälerin Ronja Müller warf den Speer als Sechste auf 18,61 m. Antje Alt (LGB) lief über 1500 m nach 4:57,54 min als Siegerin bei den U 20 Bestzeit.

Elisabeth Funk (LGB) entschied den Speerwurf mit 31,14 m für sich und belegte im Kugelstoßen (9,75 m) und im Hochsprung (1,46 m) jeweils Platz drei. In 2:34,88 min nähert sich Sarah Werner (LGB) als Zweite über 800 m wieder ihrer Bestzeit. Als Fünfte kam Vereinskameradin Ciara Elsholtz bei den U 18 auf 2:38,80 min.

Gute Leistungen zeigte auch der Nachwuchs der LG Brenztal und der TSG Nattheim. Bei den Schülern M 14 drückte Linus Benz (LGB) über 800 m seine Bestzeit als Zweiter um acht Sekunden auf 2:20,01 min.

Elin Burkhardt wieder souverän

Bei den Schülerinnen W 13 hieß die Siegerin einmal mehr Elin Burkhardt (LGB). Mit 1894 Punkten (75 m in 10,48 sec/Weitsprung 4,41 m/Hochsprung 1,44 m/Ballwurf 39 m) zeigte sie einen Vierkampf ohne Schwächen. Aber auch ihre Vereinskameradinnen Johanna Beermünder als 15. mit 1490 Punkten (4,21 m im Weitsprung) und Esta Mete als 16. mit 1480 Punkten (36,50 m im Ballwurf) durften zufrieden sein. In der Mannschaftswertung belegten sie Platz zwei.

Gute Nachwuchsarbeit macht auch die TSG Nattheim. Bei den W 12 gefielen über 800 m Katharina Rupp als Zweite (2:47,14 min) und Lara Wiedenmann als Sechste (2:58,41).

Um sechs Sekunden drückte Burkhardt als Zweite bei den W 13 ihre Bestzeit (2:31,19 min). Trainingspartnerin Leila Jung wurde Dritte (2:38,32).

Einen Laufzweikampf aus 50 und 800 m absolvierte die jüngsten Teilnehmer. Einziger Kreisvertreter war Quentin Jung (LG Brenztal). Nach 8,88 sec über 50 m ließ er über 800 m 2:58,64 min folgen. Damit war er bester der Neunjähriger.

Theresa Kienle (Nattheim) holte sich bei den W 9 den Sieg (8,52 sec/3:23,07 min). Ihre zehnjährigen Vereinskameradinnen Ronja Weber (8,84 sec/3:29,12 min) und Marleen Weber (8,85 sec/3:36,47 min) belegten die Plätze fünf und sechs. Siebte in der Altersklasse W 11 wurde die Nattheimerin Romy Haas (8,61 sec/3:38,07 min).