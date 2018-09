Herbrechtingen Mit Schulterniederlagen ausgekontert

Herbrechtingen / Alwin Reimer

Ringen: Die TSV Herbrechtingen verliert zu Hause gegen Plieningen mit 11:16.

Die Herbrechtinger Ringer bekommen zum Herbstanfang ungemütlichen Gegenwind aus der Liga, kassierten mit dem 11:16 gegen Plieningen in der heimischen Oskar-Mozer-Halle die zweite Niederlage in Serie. Der Aufsteiger zeigte eine gute Leistung, letztlich brachten es aber zwei unerwartete und unnötige Schulterniederlagen der Gastgeber die Entscheidung.

Die Kategorie bis 57 kg ließ Plieningen unbesetzt und so nahm Muhammed Tasdelen (TSV) das kampflose Gastgeschenk von vier Punkten dankend an. Aus taktischen Gründen war Lars Strauß (TSV) in der Gewichtsklasse bis 130 kg greco gegen Thorsten Winkler ins Team gerückt, dort übernahm er trotz 42 kg Gewichtsnachteil die Initiative. Zum Unmut der Zuschauer bekam aber sein Gegner zwei Passivitätspunkte und verbuchte am Ende einen schmeichelhaften 2:0-Punktsieg.

Alex Petcu (TSV) beruhigte die Gemüter, indem er bis 61 kg greco dem aufgerückten Johannes Hörlein innerhalb 60 Sekunden nach einer Wurfaktion dann am Boden mit einem Durchdreher-Festival die Wertungen zum 16:0 Überlegenheitssieg abrang (Zwischenstand 8:1).

Krämer wird ausgekontert

Bis 98 kg Freistil geriet Christoph Krämer (TSV) gegen Artur Rohleder nach einem Bodenreißer 0:2 in Rückstand, war im zweiten Durchgang aber voll am Drücker. Nach knapp fünf Minuten glich Krämer ebenfalls mit einem Bodenreißer aus, wurde aber direkt folgend zur Schulterniederlage ausgekontert.

Mihai Vranceanu (TSV) war bis 66 kg Freistil mit dem ungarischen U-23-Meister von 2017 Robert Kardos konfrontiert. Der Plieninger ging durch Mattenrand-Wertungen in Führung, doch der Herbrechtinger blieb bis in die fünfte Minute dran. Letztlich versuchte Vranceanu zu viel und so fiel die 1:7-Punktniederlage deutlich zu hoch aus. Die Plieninger hatten somit bis zur Pause auf 8:7 verkürzt.

Der wieder begeisternd kämpfende Riccardo Caricato (TSV) trat Yousif Majid Khalaf Al-Nisani selbstbewusst gegenüber, rang auch überlegen, wurde aber dennoch zum „Unglücksraben“. Der 17-Jährige überdrehte im jugendlichen Elan, wurde gekontert und in eine prekäre Bodenlage befördert, aus der er sich nicht mehr herauswinden konnte. Diese zweite Schulterniederlage führt zum 8:11-Rückstand.

Edi Kruse (TSV) krempelte bis 71 kg greco die Ärmel hoch und nahm gegen Eduard Davidov in einer knackigen Begegnung einen 4:3-Punktsieg mit von der Matte. Bis 80 kg Freistil befand sich Marcel Strubel (TSV) gegen Sergej Lokhov eher in der Außenseiterrolle, rang aber munter mit. Nach 0:4-Rückstand glich der Herbrechtinger mit zwei flinken Aktionen am Mattenrand aus, ging sogar mit 5:4 in Front. Doch der Gästeringer konterte diese Situation und kam doch noch zu einem knappen 6:5-Punktsieg.

Dobre begeistert die Zuschauer

Das absolute Highlight war die Begegnung bis 75 kg Freistil von David Dobre (TSV) gegen den seit drei Jahren unbesiegten Andranik Ovsepian. Nach dem 3:3-Pausenstand ging Dobre mit einem Bodenreißer in Führung und baute diese durch eine Beinschraubenserie unter der Begeisterung der Zuschauer aus. Mit dem 13:6-Punktsieg brachte der die TSV wieder auf 11:12 heran.

Doch im letzten Kampf musste Andreas Eng (TSV) bis 75 kg greco gegen den vergangene Saison mit 16:0 Siegen und 52:0 Punkten überragenden Mairbek Erznukaev antreten. Der TSV-Routinier versuchte alles, aber der körperlich stärkere Plieninger, ausgestattet mit außergewöhnlichen Armhebeln, zwang ihn nach zwei Minuten auf die Schultern.