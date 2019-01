Wasserball Mit neuem Trainer in die Saison

Wasserball / pm

Heidenheim startet unter Patrick Hoyer mit zwei Niederlagen in die Verbandsliga.

Die Heidenheimer Wasserballer haben mit Patrick Hoyer einen neuen Coach gefunden, der zudem selbst spielen wird. Hoyer verfügt über Bundesligaerfahrung, mit der SGW Leimen/Mannheim spielte er einst in der Bundesliga. Neu dabei sind zudem Fabrice Heck, der als Jugendspieler in Dortmund seine Wasserballausbildung erlernte und Thomas Schenk, ehemaliger Oberligaspieler aus Recklinghausen. Alle drei zog es aus beruflichen Gründen in die Umgebung. Zusätzlich verstärkt wird das Team durch Michael Gröner, Cedric Jung und Niklas Meyer aus der eigenen Jugend. Demgegenüber steht nur ein Abgang von Tin Delmo, der jetzt in der 2. Bundesliga in Cannstatt auf Torejagd geht.

Im ersten Spiel gegen Villingen/Schwenningen konnten die Heidenheimer allerdings noch nicht überzeugen. Die 9:21-Niederlage fiel dabei etwas zu hoch aus und kam erst im letzten Viertel in dieser Höhe zustande.

Immer noch nicht ganz vollzählig boten die Heidenheimer dem Tabellenführer in Weil am Rhein lange Zeit Paroli in einer spannenden und sehr hart geführten Partie. Letztlich verloren die tapfer kämpfenden Heidenheimer mit 10:14.

Am Donnerstag folgt das erste Heimspiel gegen Gemmingen. Anpfiff in der heimischen Aquarena ist um 20.30 Uhr. SV 04 Heidenheim: Schaller (TW), Jung (TW), Neidhart (2), Ochs (9), Hoyer (2), Riedel, Kiesel (1), Glunk, Zahn, Schubert, Prüssing, Niederberger (2), Nassal, Veh (2), Gröner, Heck (1)