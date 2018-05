Herbrechtingen / hz

Der Herbrechtinger Kartsportler Mick Kappler war beim Großen Preis der Stadt Bopfingen auf der Sandbergbahn im Rahmen des süddeutschen ADAC Kart Cups am Start.

Die Bedingungen waren sehr schwierig, im ersten Lauf war die Strecke nass, im zweiten trocken.

Eine saubere Fahrwerks-Einstellung war dadurch sehr schwierig, dadurch kam Kappler mit seinem 45 PS starken Rennkart nicht so gut zurecht, belegte dennoch am Ende den dritten Platz.

Im Rahmen der deutschen E-Kart-Meisterschaft ist Kappler am 2. und 3. Juni auf dem Schweppermannring in Ampfing am Start.