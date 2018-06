Herbrechtingen / hz

Im Rahmen der Kart-Trophy-Weiss-Blau fuhr der Herbrechtinger Kartsportler Mick Kappler ein Rennen auf der Sandbergbahn in Bopfingen.

Mit seinem Mechanikerteam hatte er eine optimale Fahrwerkseinstellung erarbeitet, die am Renntag in einen lupenreinen Erfolg umgesetzt werden konnte.

Platz eins im Qualifiying sowie souveräne Siege in beiden Rennen standen zu Buche. In zwei Wochen geht Kappler bei der Elektro-Kart-DM in Oschersleben an den Start.