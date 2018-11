Dischingen / pm

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat sein Kaderaufgebot für 2019 bekanntgegeben.

Unter den 468 Athleten aller Altersklassen und aller Leichtathletik-Disziplinen befindet sich auch Michael Burger.

Der Hammerwerfer vom SV Dischingen gehört erneut dem Nachwuchskader1 an (U20). Zusammen mit seinen Trainer Kevin Geiger und Ralf Mutschler will er nun daran arbeiten, bei den Junioren-Europameisterschaften in Boras (Schweden) vom 18. bis 21. Juli 2019 teilzunehmen.