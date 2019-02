Hammerwurf Michael Burger holt die Silbermedaille

Dischingen / pm

Der Dischinger wurde in Sindelfingen deutscher Vizemeister.

Im Glaspalast in Sindelfingen fanden die deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften mit dem Winterwurf der besten deutschen U-18- und U-20-Hammerwerfer statt. In der Klasse U 18 war Julian Linse für den SV Dischingen am Start. 48,12 Meter reichten ihm nicht, um in den Endkampf zu kommen. Er belegte den zehnten Platz.

Unter den 14 Teilnehmern der U-20-Werfer waren gleich drei Athleten des SV Dischingen dabei. Jonathan Schmidt legte beim ersten Versuch eine Weite von 50,07 Metern hin. Die nächsten zwei Versuche waren ungültig, er rutschte auf den neunten Platz und kam somit nicht in den Endkampf der letzten acht.

Dominik Seebergers Weite vom Vorkampf (51,41 Meter) reichte dafür aus. In seinem vierten Versuch landete sein Hammer bei 51,88 Metern. Diese Weite konnte er nicht mehr übertreffen und belegte den siebten Platz.

Michael Burger erzielte im zweiten Versuch 63,69 Meter und qualifizierte sich für den Endkampf. Dort steigerte er sich im vierten Versuch auf 66,53 Meter. In seinem sechsten Versuch landete der Hammer bei 67,97 Metern und Burger holte sich die Silbermedaille. Am Ende fehlten ihm genau 52 Zentimeter zum Sieger.

Damit fehlen dem Dischinger noch rund zwei Meter zur Norm für die U-20-Junioren-Europameisterschaften in Schweden. Bundestrainer Lipske ist zufrieden und zuversichtlich, dass Burger in den kommenden Monaten die Marke von 70 Metern knackt.

Staffelläufer der LG Staufen

Auch eine 4-x-200-Meter-Staffel der LG Staufen qualifizierte sich für die Meisterschaften. Durch ihre schlechten Meldeleistung mussten die Nachwuchsläufer auf der ungünstigen Bahn eins starten. Dennoch arbeiteten sich Stefan Blickle, Mike Schmuck, Tobias Schroth und Julian Abele von der LG Staufen mit einer Zeit von 1:34,99 Minuten mehrere Ränge nach vorne. Für das Finale reichte es jedoch leider nicht.