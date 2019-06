In Hoyerswerda bei den deutschen Meiserschaften überzeugte das Paar Linus Martin Monz und Partnerin Stella Finia Falch.

In Hoyerswerda fanden die deutschen Meiserschaften in den Altersklassen Junioren 2 und Schüler statt. Für den SV Mergelstetten gingen sowohl die Mädchen um Aelita Schelhorn, Christina Lust und Johanna Pfau (bis 14 Jahre) als auch das Duo Linus Martin Monz mit Partnerin Stella Finia Falch an den Start. Das gemischte Paar durfte aufgrund seiner guten Leistungen im vergangenen Jahr eine Altersklasse höher antreten, 12 bis 18 Jahre, da dieses Feld nicht so dicht besetzt ist.

In der Balanceübung machten die zwei ihre Sache ziemlich gut und konnten sich hinter den Favoriten aus Riesa auf Platz zwei platzieren. Besonders wichtig sei es gewesen, die Konkurrenz aus Erfurt, die bereits im Bundeskader dabei ist, zu schlagen – das gelang deutlich.

In Tempo habe das Augenmerk auf der Höchstschwierigkeit gelegen, dem gestreckten Hand-Hand-Salto zu Beginn der Übung. Dieser habe hervorragend geklappt, doch der Rest der Tempoelemente habe etwas unsauber und zu locker gewirkt. Dennoch sei das Paar erneut auf Platz zwei gelandet.

Die Kombi am zweiten Wettkampftag sollte die Entscheidung über die Platzierung auf dem Treppchen bringen. Abzuwarten blieb, ob Finia Falch, die gesundheitlich angeschlagen war, die Übung durchstehen würde. Um den Start zu ermöglichen, habe das Betreuerteam alle Hände voll zu tun gehabt, um die noch junge Sportlerin einigermaßen fit zu bekommen.

Letztendlich sicherten sich die international erfahrenen Titelverteidiger aus Riesa den Sieg, doch genauso deutlich lag das Paar vom SV Mergelstetten nach einer soliden Kombiübung vor Erfurt auf dem zweiten Rang.

Die Dreiergruppe hatte sich Großes für den Wettkampf vorgenommen, blieb aber hinter ihren Erwartungen zurück. In unzähligen Trainingsstunden sei im Vorfeld an den Elementen gefeilt, die Choreographie verbessert sowie Kondition und Konzentration optimiert worden. Bei der ersten Tempoübung habe allerdings wenig davon umgesetzt werden können: Es habe so ausgesehen, als wollten die Mädchen zu viel. Zu hohe Ausführung und Überrotation hätten zu unsauberen Landungen geführt und auch die Sprungserie sei sehr ungleich gewesen – alles habe unsauber und mittelmäßig gewirkt. So landete die Gruppe schließlich auf dem achten Platz.

Ernüchtert nahmen sich die Mädchen vor, in der Balanceübung ihre Stärken zu zeigen. Das habe besser geklappt, die Choreographie sei überzeugend gewesen. Erdenklich knapp landete die Gruppe schließlich auf Platz vier.

Für die Wettkämpfe im nächsten Jahr gibt es eine Neuigkeit: Der SV Mergelstetten wird erstmals Ausrichter der Deutschen Jugendmeisterschaft sein. Die Freunde in der Abteilung über den Zuspruch sei riesig.