Heidenheim Baseball: Meisterschaft wird zur Hängepartie

Heidenheim / Thomas Jentscher

Landen die Heidenheim Heideköpfe in diesem Jahr auf Rang zwei oder wird das vierte Spiel der Finalserie an der Stelle des Regelverstoßes fortgesetzt? Die Entscheidung steht weiter aus.

Die Baseballsaison 2018 war eine lange, eigentlich eine zu lange – und sie wird womöglich noch länger. Denn die Heideköpfe haben wie berichtet im vierten Spiel der Serie – das sie am Ende mit 2:4 verloren – aufgrund eines Regelverstoßes Protest eingelegt. Über diesen ist immer noch nicht entschieden. Würde die Begegnung fortgesetzt und mit einem Sieg für die Heidenheimer enden, dann hätten sie die Finalserie mit 3:1 gewonnen und wären erneut Meister.

Rein rechtlich ist dieser Einspruch sicherlich gut zu begründen, die meisten Beobachter gingen bisher – nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Terminlage – dennoch von einer Abweisung aus. Jetzt beschäftigt sich aber das zuständige Sportgericht des Deutschen Baseballverbandes (DBV) mit dem Einspruch.

Was war passiert? Im vierten Spiel der Finalserie um die deutsche Meisterschaft hatten die Heidenheimer beim Stand von 2:1 einen Läufer an der ersten und einen an der dritten Base. Beide setzten sich in Bewegung, die Bonner versuchten erst Gary Owens am zweiten Base Aus zu werfen, dann Sascha Lutz an der Homeplate.

Beide Würfe kamen zu spät, so wäre eigentlich der dritte Punkt für die HSBler nach Hause gekommen und wurde zunächst auch gegeben. Während der Aktion kollidierte ein beteiligter Spieler der Capitals mit einem der vier Schiedsrichter, was ihn beim Wurf behinderte und zu heftigen Beschwerden der Gastgeber führte. Die Unparteiischen berieten sich und nahmen den Punkt wegen „Umpire's Interference“ (Behinderung) zurück, Lutz musste wieder an die dritte Base. Kurz darauf endete das Inning ohne weiteren Zähler für die Heideköpfe.

Das Regelwerk sieht eine Interference durch die Schiedsrichter aber nur in zwei Fällen vor: Wenn ein Umpire den Catcher behindert oder wenn er einen geschlagenen Ball ablenkt. Ansonsten gilt der Unparteiische – ähnlich wie im Fußball – als „Luft“. Insofern hätte laut Regelwerk der Spielzug samt Punkt nicht zurück genommen werden dürfen.

Die beste Lösung wäre natürlich eine offizielle Entscheidung gleich am Samstag gewesen. So hätte die Klubs das Spiel am Sonntag vor einer möglichen fünften Partie fortsetzen können. Darauf war aber wohl niemand eingestellt, es gab vor Ort keine technische Kommission des Verbandes oder ähnliches. Nun liegt es am DBV-Sportgericht, sich mit dem Fall zu befassen. Nach Möglichkeit soll innerhalb von sieben Tagen ein Urteil fallen, dabei kann eine Entscheidung theoretisch in der nächsthöheren Instanz wieder angefochten werden.

Wenn der Protest abgewiesen wird, bleibt es beim Titel für die Capitals und der Vizemeisterschaft für die Heideköpfe. Sonst würde das Spiel vermutlich an selber Stelle (obere Hälfte sechstes Inning, 3:1 für Heidenheim, 2 Aus) fortgesetzt. Aber auch eine komplette Wiederholung ist denkbar.

Wie soll das gehen? Die Baseballklubs haben ihre – ohnehin sehr schwierige – Saisonplanung eigentlich abgeschlossen, die ausländischen Spieler sind direkt nach dem Finale wieder in ihre Heimat gereist. Auch deutsche Spieler sind zum Teil aus sportlichen, beruflichen Gründen oder wegen des Studiums nicht mehr vor Ort. Dennoch würden die Heideköpfe eine erneute Chance natürlich wahrnehmen.

Trainer Klaus Eckle: „Wir sind bestimmt keine schlechten Verlierer, aber aus unserer Sicht liegt ein klarer Regelverstoß vor, der uns letztlich die deutsche Meisterschaft gekostet hat. Wenn es eine Fortsetzung gibt, werden wir natürlich antreten, dass sind wir schon den Spielern, Fans und Unterstützern schuldig.“

Wie die Mannschaft dann aussehen wird, bleibt abzuwarten, Eckle ist sich aber sicher, eine schlagkräftige Truppe aufs Feld stellen zu können.

Nach Verletzung: Heideköpfe fordern Sperre des Verursachers aus Bonn

Nicht nur die Schiedsrichterentscheidung und die späte Verhandlung des Protestes verursachen den Heidenheimer Baseballern Ärger, sondern auch die Art und Weise wie die Verletzung ihres Homerun-Königs Mitch Nilsson kurz zuvor zustande kam.

Im sechsten Inning hatte der 1st-Baseman der Heideköpfe einen Wurf von Philip Schulz zum dritten Aus gefangen und war Sekundenbruchteile später von Bonns Daniel Lamb-Hunt, der nach seinem Schlag in vollem Tempo in Richtung der ersten Base unterwegs war, über den Haufen gerannt worden. Dabei wurde Nilsson mit großer Wucht der gestreckte linke Arm gestaucht und es rissen mehrere Bänder.

Kollisionen am ersten Base kommen ab und zu vor, allerdings zeigen Bilder des Senders Sportdeutschland.TV deutlich, das Lamb-Hunt die vorgeschriebene Lauflinie verlässt und nach innen zieht, wo sich der gestreckte Arm befindet. Die Heideköpfe vermuten deshalb eine Absicht und haben eine Sperre des Amerikaners beantragt. Beim Verein ging auch ein Anruf eines Regensburger Spielers ein, der angab, im Halbfinale gegen Bonn beinahe Opfer einer ähnlichen Attacke Lamb-Hunts geworden zu sein.

Für Nilsson hat die Verletzung auf jeden Fall schwerwiegende Folgen. Zu der Ungewissheit, ob er je wieder auf dem gleichen Level spielen kann, kommen finanzielle Einbußen. Der Australier kann nun wohl nicht wie geplant die Saison in seiner Heimat spielen, wo er eigentlich beim australischen Meister Brisbane unter Vertrag steht, muss möglicherweise zudem alle Behandlungen selbst bezahlen