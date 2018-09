Herbrechtingen Mehrkampf: Stephan Blickle wird Deutscher Meister

Herbrechtingen / Von Uli Blickle

Stephan Blickle vom SV Bolheim wuchs in Einbeck über sich hinaus und war im leichtathletischen Fünfkampf der Altersklasse U 18 nicht von Platz eins zu verdrängen.

Dank Nervenstärke und einer großen Energieleistung sicherte sich Stephan Blickle vom SV Bolheim bei den nationalen Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbundes in Einbeck erstmals den Titel. Er gewann im leichtathletischen Fünfkampf der Altersklasse U18. Auch seine Bolheimer Teamkameraden Leon Bausch, Florian Blickle und Fabian Thoma waren bei den Titelkämpfen am Start (siehe Extrabericht).

Insgesamt 1300 Sportlerinnen und Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet maßen sich in den Mehrkämpfen. Einbeck war bereits zum vierten Mal Ausrichter und zeigte sich als gut organisierter Gastgeber bei besten Wettkampfbedingungen.

Bereits bei den Qualifikationswettkämpfen in Weinheim hatte Stephan Blickle den Landestitel im leichtathletischen Fünfkampf der Altersklasse 16/17 verteidigt. Leon Bausch und Florian Blickle konnten sich im deutschen Achtkampf AK 18/19 ebenso eine Top-5-Platzierung sichern wie Fabian Thoma im deutschen Sechskampf AK 12/13.

Einzelstarts zur Vorbereitung

Mit der besten Qualifikationspunktzahl im Rücken stand für Stephan Blickle ein Wettkampfwochenende ohne größere Atempause an. Angesichts der starken Konkurrenz war klar, dass zum Titelgewinn die eine oder andere persönliche Bestleistung erforderlich war. Zur Vorbereitung auf den Mehrkampf nahm Stephan Blickle am Vortag an den Einzeldisziplinen Steinstoßen und Schleuderball (jeweils AK 16/17) teil.

Bei diesen von Spezialisten dominierten Einzeldisziplinen erzielte er den sechsten Platz im Steinstoßen. Der-10-kg Stein landete bei einer Weite von 8,69 Metern, im anschließenden Schleuderballwettbewerb wurde eine Einzelmedaille mit stolzen 60,32 Metern nur knapp verfehlt (Platz vier). Das gab entsprechend Sicherheit für den Fünfkampf.

Der leichtathletische Fünfkampf besteht aus den Disziplinen 100m Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderball und 1000m Lauf. Beim 100-m-Lauf musste der Start aufgrund technischer Probleme mehrfach wiederholt werden, und dies zehrte gleich an der Konzentration der Athleten. Dank seiner Ruhe und Ausgeglichenheit konnte Stephan Blickle mit diesen Widrigkeiten aber gut umgehen und sicherte sich in 11,75 Sekunden, trotz böigen Gegenwinds, den Sieg in dieser ersten Disziplin.

Nach dieser persönlichen Bestleistung spielte Stephan Blickle auch seine Stärke im Weitsprung aus und gewann mit der Tagesbestweite von 6,32 Metern. Im Mehrkampf haben die Athleten lediglich drei Versuche pro technischer Disziplin und müssen deshalb verstärkt auf Sicherheit gehen. Das erschwert das Erzielen persönlicher Bestleistungen.

Spannung beim Schleuderball

Stephan Blickle zeigte an diesem Tag aber Nervenstärke und gewann auch die dritte Disziplin, das Kugelstoßen, mit erstklassigen 13,99 Metern. Mit dem Schleuderball kam Blickle auf eine ausgezeichnete Weite von 59,99 Metern, wurde aber von seinem Konkurrenten Luis Himmelstein gekontert. Er schleuderte das Wurfgerät auf sagenhafte 70 Meter und brachte so neue Spannung in den Wettkampf.

Im abschließenden 1000-m-Lauf war noch einiges möglich. Da diese Distanz selten auf dem Trainingsplan steht, war der letzte Wettbewerb sicherlich die undankbarste Disziplin für Stephan Blickle. Mit einer großen Energieleistung verteidigte er die Führung und sicherte sich seinen ersten DM-Titel.

Verletzungen sorgten für vorzeitiges Ende - Platz neun für Fabian Thoma

Die beiden Bolheimer Leon Bausch und Florian Blickle starteten in Einbeck im Achtkampf (AK 18/19). Dieser Wettbewerb beinhaltet die Disziplinen Reck, Boden, Sprung, Barren sowie 100 m, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderball.

Am Reck riskierten Leon Bausch und Florian jeweils im Abgang einen doppelten Salto. Beiden stand das Glück dabei allerdings nicht zur Seite. Da sie schon angeschlagen waren, mussten sie nach der Bodenübung auf hartem Untergrund den Wettkampf abbrechen.

Fabian Thoma konnte sich erstmals für die DM im deutschen Sechskampf (AK 12/13) qualifizieren. Er absolvierte einen soliden Wettkampf ohne große Patzer. Die Turner aus den Leistungszentren waren ihm jedoch körperlich und in ihrem Können überlegen.

Dennoch behauptete sich der Bolheimer während des Wettkampfes gut und überzeugte vor allem am Boden, wo er für seine Kürübung 11,5 Punkte erhielt. Als Neunter gehörte er in der Endabrechnung zu den Top Ten in seiner Altersklasse.