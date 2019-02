Leichtathletik Mehrfach knapp am Podest vorbei

Mehrfach knapp am Podest vorbei

Schnaitheim / Matthias Willer

Gut platziert waren U-16-Athleten der LG Brenztal und der TSG Schnaitheim in Ulm.

Mehrfach schrammten sie bei den württembergischen Hallenmeisterschaften in der Messehalle knapp am Podest vorbei. Gleich dreimal im Einsatz bei der M 14 war der Brenztäler Pascal Sieburg. Nach 10,03 sec und Rang fünf im Vorlauf sprintete er über die 60 m Hürden im Endlauf auf die neue Bestleistung von exakt 10,0 Sekunden und belegte damit den vierten Rang. Als Neunter überquerte Sieburg beim Hochsprung 1,45 m und im 60-m-Vorlauf erreichte er als Dritter 8,14 sec.

Max Reiher (TSG Schnaitheim) zeigte bei den Meisterschaften einmal mehr seine Klasse im Hochsprung. Er verbesserte seine persönliche Bestleistung auf 1,72 m und belegte einen hervorragenden fünften Platz bei den M 15.

Ebenfalls dreimal qualifizierte sich die 14-jährige Leonie Gehrandt (LG Brenztal) für die Meisterschaften. Ihre beste Leistung zeigte sie beim Fünfersprunglauf mit starken 14,88 m und Rang sieben. Nach Schwierigkeiten mit dem Absprung blieb sie im Weitsprung mit 4,39 m und Rang zwölf etwas unter ihren Möglichkeiten. Ganz knapp scheiterte die Gerstettenerin am 60-m-Hürdenfinale; ihren Vorlauf beendete sie nach 10,21 sec.

In der Altersklasse W 15 steigerte Jule Banzhaf (LG Brenztal) ihre Bestleistung mit der Kugel auf erstklassige 11,72 m; gerade mal elf Zentimeter fehlten der Fünften auf Bronze. Elena Hahn (TSG Schnaitheim) knüpfte an ihre guten Leistungen im Hochsprung an, riss nur knapp die 1,50 m und belegte mit 1,45 m den 13. Platz.