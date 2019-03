Bei den deutsche Ringermeisterschaften der Junioren rang Muhammed Tasdelen knapp an Bronze vorbei.

Der heimliche Traum des für die TSV Herbrechtingen ringenden Muhammed Tasdelen war es, sich nach 2015 (Deutscher Vizemeister der B-Jugend für die TSG Nattheim) bei nationalen Titelkämpfen wieder eine Medaille zu erkämpfen – jetzt bei den Junioren.

Ein schwieriges Unterfangen, denn bei der deutschen Meisterschaft der 17- bis 20-Jährigen sind die Leistungsanforderungen weitaus höher. Tasdelen zählt zum drittjüngsten Jahrgang, von der Alters-Hierarchie ging der TSVler in Waghäusel-Kirrlach in der Rheintalhalle, wo die Freistiler zu Gange waren, im Gewicht bis 57 kg (zwölf Teilnehmer) als Außenseiter ins Turnier.

In der Quali-Runde, dem sogenannten Abringen, gelang Tasdelen, wie bereits bei den baden-württembergischen Meisterschaften, ein Schultersieg über Alexander Roor (Berghausen), doch im direkt folgenden Viertelfinale traf er sofort auf einen der Topfavoriten – auf den späteren Vizemeister Nico Megerle, einen Bundesliga-Ringer vom ASV Urloffen. Der Südbadener stand bereits 2018 als Dritter auf dem Podium und räumte auf dem Weg ins Finale neben Tasdelen auch seine beiden anderen Gegner mit technisch überlegenen Punktsiegen auf die Seite.

Am zweiten Tag gelang dem TSVler zunächst wieder ein souveräner 11:0-Techniksieg über Lukas Buchheimer (Schaafheim), welcher das Finale um Platz drei bedeutete. Als Gegner traf der TSV-Ringer dort Moritz Langer vom PSV Rostock. Kein leichter Gegner, mit welchem sich Tasdelen einen heißen Kampf lieferte, der am Ende mit einem hauchdünnen 4:5-Punktsieg aber an Langer ging.

Nachdem im Wettkampfsystem zwei Bronzemedaillen ausgerungen werden, platzierte sich der TSVler bei seiner sechsten DM-Teilnahme als ausgezeichneter Fünfter mit Sternchen.

Für Kirrlach hatte sich auch Marius Oechsle (TSG Nattheim) in der Königskategorie bis 74 kg qualifiziert. Dem Nattheimer Ringer, welcher in der Mannschaftssaison 2018 aufgeblüht ist, fehlte aber das nötige Kampfglück. Im Achtelfinale scheiterte Oechsle bei einer Technikniederlage am Oberligaringer Marco List (KSV Ketsch).

Im sächsischen Pausa spielte sich dasselbe Mattengeschehen der Greco-Ringer ab. Auch für Riccardo Caricato (TSV Herbrechtingen), der gegenüber dem Vorjahr nicht nur einen Altersbereich, sondern auch einen Gewichtsklassenwechsel in die Kategorie bis 82 kg (14 Teilnehmer) vollziehen musste. Somit waren die Voraussetzungen als noch 17-Jähriger gegenüber Konkurrenz nicht einfach. Auf der Matte lieferte er sich gegen Simon Öllinger einen ebenbürtigen Kampf, den der Oberbayer knapp und glücklich mit 3:1 Punkten für sich verbuchen konnte. Das Turnier war für den TSV-Ringer als Neunter in der Endplatzierung gelaufen. Momentan wenig tröstlich für Riccardo, dass er sich unter einer tadellosen Fitness sichtlich näher an die Spitze herangerungen hat.

Vor allem unter Trainer Edi Kruse haben beide Herbrechtinger Ringer einen qualitativen Sprung auf der Ringermatte hingelegt.