Sportlerwahl Maya Schönfelder mit HSB-Basketballerinnen mehrfach auf Platz eins

Kreis Heidenheim / Nadine Rau

Während der 80er Jahre sicherten sich die Basketballerinnen des HSB den Titel „Mannschaft des Jahres“ gleich fünfmal hintereinander, auch in den 90ern landeten sie noch mehrere Male auf Platz eins. Eine der Spielerinnen war Maya Schönfelder, die die Wahl heute ein wenig anders erlebt als damals.

Die jüngere Generation weiß das heute gar nicht mehr: Vor vielen Jahren war Basketball in Heidenheim ganz groß, die Basketballerinnen, die sogar Bundesliga gespielt haben, füllten die Zuschauerränge bei jedem ihrer Spiele. Davon kann heute keine Rede mehr sein, aber Maya Schönfelder, eine der Spielerinnen von damals, hat die Zeit natürlich noch genau im Kopf.

Ähnlich wie die restliche Truppe ihrer späteren Mannschaft habe sie das Max-Planck-Gymnasium besucht und sei von Klasse fünf an in der Basketball-AG gewesen. „Das war damals fast selbstverständlich und über diese Schiene bin ich zu dem Sport gekommen“, erzählt die 48-Jährige. Auch nach vielen Jahren befindet sie Basketball als die attraktivste Ballsportart schlechthin. „Die Bewegungen sind ästhetisch und es gibt viel Action“, beschreibt sie ihre Faszination.

Vor einiger Zeit noch teilten jede Menge Leute in Heidenheim, ob Spieler oder Zuschauer, diese Begeisterung. Fechten, Handball und Basketball, so beschreibt es die Steinheimerin, seien die Sportarten gewesen, über die man gesprochen habe. Gleichzeitig seien jede Menge Zuschauer gekommen. Für das Basketball-Team war es deshalb in ihrer Hochzeit während der 80er Jahre kaum eine Überraschung, dass sie bei der Sportlerwahl der Heidenheimer Zeitung vorne mitmischen konnten. Sie wussten um das Vertrauen ihrer Anhänger und fragten sich vielmehr, ob es am Ende Platz eins, zwei oder drei werden würde. „Das soll wirklich nicht überheblich klingen, aber wir mussten nicht zittern oder mitfiebern“, erinnert sich die Sportlerin.

„Wir haben das sehr geschätzt“

Sie alle hätten die Auszeichnung immer sehr geschätzt und sich darüber gefreut, bei den Ehrungen dabei zu sein. „Das war ein Event, zu dem man gerne gegangen ist. Schon allein, weil man andere Mannschaften getroffen hat.“ Ihre Stimmen hat die Mannschaft ganz ohne Werbetrommel bekommen. Heute kommt Schönfelder das etwas anders vor – was in ihren Augen vielleicht auch dem Internet geschuldet sei, so die Einschätzung der Basketballerin, die übrigens auch bei den Einzelnominierungen einmal auf dem Treppchen stand. 1994 wurde Schönfelder, die damals noch Kuchenbecker hieß, Dritte.

Kontakt zum HSB hält die 48-Jährige nach wie vor, wenn auch weit nicht mehr so intensiv wie als 16-jähirge Sportlerin. Weil es beim HSB aber noch eine Ü-35- und eine Ü-40-Damenmannschaft gebe, die Turniere bestreite, gebe es nach wie vor die Chance, zu spielen. Über viele Jahre war der „harte Kern“ der Mannschaft, der seit Klasse fünf zusammengewachsen ist, beieinander, eine Fluktuation wie heute etwa im Fußball habe es kaum gegeben. Überdies, das erzählt Schönfelder, seien auch keine Sportlerinnen eingekauft worden. Selbst heute noch seien die Frauen im Verein eine große Gruppe und bei Oldie-Treffen sehe man noch mehr bekannte Gesichter.

Apropos bekannt: Bekannt war Schönfelder damals in ganz Heidenheim. „Die Basketballerinnen hat jeder gekannt. Mich haben so viele Leute in der Stadt auf unsere Spiele angesprochen, auch welche, die ich gar nicht kannte.“ Und was heute der FCH hat, das hatten damals schon die Basektballerinnen: einen eigenen Fanclub.