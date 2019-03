Bei der zum zweiten Mal ausgetragenen Landesmeisterschaft Baden Nord - Württemberg konnte der HSB beide Einzeltitel holen.

Bei den Herren konnte Florian Maunz, der vor einigen Wochen sich den Titel des deutschen Hochschulmeisters in Hamburg sicherte, erneut seine gute Form unter Beweis stellen. Maunz startete nach einer guten Vorrunde an Platz zwei gesetzt in die Direktausscheidung. Nach einem Freilos im 64er K. o. besiegte er den Reutlinger Dominik Geckeler 15:11 und auch Lukas Kleiner aus Tauberbischofsheim ließ er mit 15:7 im Achtelfinale keine Chance. Im Viertelfinale gewann Maunz gegen den Heidelberger Robert Schmier 15:13 und im Halbfinale besiegte er den Heidelberger Alexander Trützschler souverän mit 15:6. Im Finale stand der Heidenheimer Gerrit von Laue aus Tauberbischofsheim gegenüber und sicherte sich mit einem 15:8-Sieg den Landesmeistertitel.

Lucas Fendt, Etienne Folz, Jakob Blum, und Christian Mezes schafften es noch unter die besten 16 Fechter unter 48 Konkurrenten.

Riedmüller wiederholt Vorjahressieg

Im Damendegen konnte Vanessa Riedmüller ihren Titelgewinn vom letzten Jahr wiederholen. Unter 31 Teilnehmern besiegte sie im Halbfinale die Tauberbischofsheimerin Shirin Vollrath knapp im Sudden Death 15:14. HSBlerin Lea Mayer gewann im Halbfinale gegen Vereinskollegin Anna Hornischer 15:13. Das rein Heidenheimer Finale zwischen Riedmüller und Mayer konnte Riedmüller mit 15:10 für sich entscheiden. Mit Anna Jonas (5.) Pauline Loh (6.) und Viktoria Hilbrig (8.) schafften es drei weitere Heidenheimerinnen unter die Besten 8.

In der Mannschaft konnten Riedmüller, Mayer, Hornischer und Jonas sich ebenfalls den Titel sichern. Sie gewannen im Finale gegen Reutlingen klar mit 45:26. Im Herrendegen sicherten sich in der Besatzung Florian Maunz, Christian Mezes, Jakob Blum und Etienn Folz die Bronzemedaille. Sie mussten sich im Halbfinale mit 39:45 gegen Böblingen geschlagen geben.