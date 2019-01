Sportlerwahl Marc Schnatterer: „Auszeichnung für die gesamte Mannschaft“

Kreis Heidenheim / Nadine Rau

Wer an Sport in Heidenheim denkt, der denkt an Marc Schnatterer. Der Kapitän des 1. FC Heidenheim hat es in den vergangenen Jahren immer aufs Treppchen geschafft, betont aber, dass er das nicht alleine geschafft hat.

Herr Schnatterer, Sie sind jetzt seit vier Jahren in Folge zum Sieger gekürt worden. Haben Sie die Wahl immer verfolgt oder wurden darauf angesprochen? Oder haben Sie immer erst dann davon mitbekommen, wenn wir aus der Sportredaktion Sie angerufen und die Platzierung durchgegeben haben?

Meine Familie weiß meistens früher Bescheid als ich selbst (lacht). Dann schreibt mir schon mal jemand eine Nachricht mit „Hey, ich habe für dich abgestimmt“ oder Ähnliches. Man bekommt schon mit, dass die Sportlerwahl wieder ansteht, aber natürlich nicht, welche Platzierung es am Ende wird.

Haben Sie sich jedes Jahr gefreut oder war es mit der Zeit nicht mehr spannend oder gar unangenehm?

Ich finde, unangenehm muss einem das nicht sein, schließlich ist es auch eine Art Wertschätzung. Natürlich war die erste Auszeichnung etwas Besonderes, das soll die darauffolgenden Titel aber nicht schmälern. Zum Sportler des Jahres in Heidenheim ernannt zu werden, ist eine schöne Auszeichnung. Ich kann das allerdings ganz gut einschätzen und weiß, dass die Mannschaft einen großen Anteil daran hat.

War der Sieg in den vergangenen Jahren für Sie also immer auch ein Sieg für Ihre Mannschaft?

Ich habe das immer betont und so gehört sich das auch: Im Fußball richtest du alleine nichts aus. Es geht nur zusammen, ich bin Teamplayer durch und durch. Ich bekomme in dem Moment vielleicht die Auszeichnung in der Kategorie Einzelsportler, aber es ist trotzdem eine Auszeichnung für die gesamte Mannschaft.

Ist diese Auszeichnung überhaupt etwas Besonderes angesichts der Tatsache, dass du in vielen Medien gefeiert und gelobt wirst?

Ich empfinde es als etwas Besonderes, diese Auszeichnung zu erhalten. Wenn man immer Gas gibt und nach Rückschlägen wieder auf die Beine kommt, warum soll man dann kein Lob bekommen? – Auch von den Medien, die ansonsten gerne schon mal kritisch hinterfragen, was natürlich auch ihr Job ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das Ganze richtig einordnen kann.

Wie erinnern Sie sich an Ihren ersten Sieg?

Da muss ich überlegen, das ist schon etwas länger her (lacht). Die Saison war ganz erfolgreich verlaufen und ich war zuvor Zweiter oder Dritter geworden. Da ist man natürlich gespannt, ob es auch mal für den ersten Platz reicht. Und als es dann soweit war, habe ich mich ganz klar sehr darüber gefreut. Schließlich ist die Auszeichnung auch irgendwie eine Bestätigung von Heidenheim für die harte Arbeit.

Wenn Sie im Kreis Heidenheim jemanden zum Sportler des Jahres wählen würden, wer wäre das?

Da gibt es viele Sportler, die für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet werden müssten. Von daher ist es schwierig, jemanden herauszuheben, weil es hier so eine große Bandbreite gibt und jeder in seiner Sportart zu Erfolgen kommt. Im Mannschaftssport fallen mir unsere Baseballer ein, die sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt haben. Auch die Turnerinnen darf man nicht vergessen. Viele Einzelsportler und viele Teams hätten es verdient, eine Auszeichnung zu erhalten.

Manche unserer Leser beschweren sich, dass der Profifußball überhaupt in die Sportlerwahl miteinfließt – können Sie das nachvollziehen?

Das ist nicht leicht zu beantworten, aber nachvollziehen kann ich diesen Standpunkt durchaus. Dabei geht es gar nicht unbedingt um den Profifußball. Der Fußball im Allgemeinen hat weltweit, in Deutschland und damit auch in Heidenheim einen sehr hohen Stellenwert, viele Leute interessieren sich dafür. Vielleicht hat man da als Fußballer einen kleinen Vorteil. Doch der Fußball und der FCH gehören zur Heidenheimer Sportlandschaft wie jede andere Sportart auch.

Sie erwähnen die anderen Sportarten. Welche finden Sie denn noch besonders attraktiv?

Ich bin sehr sportverrückt und finde mehrere Sportarten attraktiv: Seit ich in Heidenheim bin, ist Baseball in meinen Fokus gerückt. Ich finde auch Handball und Basketball sehr interessant und Tennis habe ich immer gerne gespielt. Was die Turnerinnen leisten, ist der Wahnsinn, davor habe ich einen Riesen-Respekt. Ich ziehe vor jedem den Hut, der versucht, in seiner Sportart erfolgreich zu sein.

Zum Abschluss eine nicht ganz ernst gemeinte Frage: Was denken Sie, wer nach Ihnen Ihre Position einnehmen könnte?

Wir haben viele Jungs, die schon länger beim FCH sind und sich eine Auszeichnung verdient hätten. Häufig ist es so, dass es mehr auffällt, wenn du ein Tor schießt, als wenn du eines verhinderst. Aber: Erol Sabanov wurde ebenfalls schon geehrt, vielleicht ist ja Kevin Müller mal ein Kandidat.