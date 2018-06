Heidenheim Marc Bauhofer gewinnt Großen Preis beim Reitturnier

Heidenheim / HZ

Die Freude bei den Turnierorganisatoren Barbara und Karlheinz Maier war riesig, als feststand: Ihr Schwiegersohn in spe, Marc Bauhofer, gewinnt auf Calisko beim Heidenheimer Reitturnier den Großen Preis der Stadt Heidenheim.

Mit null Fehlern und einer Zeit von 46,42 Sekunden entschied der 34-Jährige vom RFV Bad Saulgau das Stechen für sich – gerade einmal 0,97 Sekunden vor seinem Kollegen und guten Freund Stefan Dudik von den Pferdesportfreunden Munderkingen.

In der Dressurprüfung Klasse S** Intermediaire I hatte Jessica Schneeberger auf Pandora die Nase vorn. Für die 19-Jährige von den Neumarkter Pferdesportfreunden war es der erste Sieg auf diesem Niveau. Einen ausführlichen Bericht zu den vergangenen vier Tagen des Heidenheimer Reitturniers in der Römerstraße gibt es in der Dienstagsausgabe.