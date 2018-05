Berlin Luisa Donisz startete bei DM in Berlin

Berlin / hz

Die Schnaitheimerin Luisa Donisz, die für den TV Wiblingen startet, belegte bei den deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Berlin den 16.Platz in der Mehrkampf-Wertung und wurde mit Reifen und Band jeweils 13.

Im Horst-Korber-Sportzentrum war die Elite der deutschen Gymnastinnen am Start, entsprechend groß war die Konkurrenz. Für Luisa Donisz wäre mit dem Reifen auf jeden Fall eine noch eine bessere Platzierung möglich gewesen.

Ein Geräteverlust und das Verlassen der Wettkampffläche hatten jedoch Abzüge zur Folge. Die Nervosität war für die Schnaitheimerin am Ende doch zu groß. Die für den TVWiblingen startende Gymnastin wird aber weiterhin auf hoher Ebene gefordert sein. Internationale Wettkämpfen in verschiedenen europäischen Städten stehen auf dem Programm.

Für die deutschen Meisterschaften hatte sich Luisa Donisz als württembergische Vizemeisterin qualifiziert. Sie startet in der der Jugendleistungsklasse 15. In stark besetzten internationalen Wettbewerben in Halle und Düsseldorf konnte sie außerdem mit durchschnittlich elf Punkten in allen vier Geräten – Ball, Reifen, Keulen und Band – überzeugen.