American Football Florian Gantner und die Highlanders: Eine Liebe, die unter die Haut geht

Schnaitheim / Edgar Deibert

Die Ostalb Highlanders müssen ab dem kommenden Jahr ohne ihren Abteilungsleiter Florian Gantner auskommen. Dabei will der 41-Jährige dem Verein treu bleiben.

Vereinslegende? Das will Florian Gantner so gar nicht hören. „Es gibt andere, die für den Verein mehr gemacht haben als ich“, sagt der scheidende Abteilungsleiter der Ostalb Highlanders, den American Footballern der TSG Schnaitheim. Diese Bescheidenheit tut gut – und man nimmt sie ihm auch ab. Wenn Gantner über sein Team spricht, dann redet er von „Freunden fürs Leben“ und gar von einer „Familie“. Gantners Liebe zum Verein geht so weit, dass er sich das Vereinslogo auf die rechte Wade hat tätowieren lassen.

Und doch: Gantner prägte in den vergangenen Jahren den Weg der Highlanders. Seit knapp 13 Jahren ist er Mitglied, in dieser Zeit war er zudem neun Jahre Abteilungsleiter (bei den Highlanders als Präsident bezeichnet). Mitglied der „Big Blue“ (die Vereinsfarbe ist blau) wolle er auch weiterhin bleiben, betont der 41-Jährige. Allerdings könne er aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr als Abteilungsleiter fungieren. Gantner zieht demnächst in seine Heimatstadt Bad Waldsee (knapp 130 Kilometer südlich von Heidenheim).

Viele neue grau Haare

Das falle ihm nicht leicht, betont er. Daher sei es auch ein sehr emotionaler Abschied gewesen. „Das hat mich schon ein Haufen graue Haare gekostet.“ Allerdings sei dieser Schritt, der sich bereits vor der abgelaufenen Saison abgezeichnet habe, nötig geworden.

Als Niederlassung-Koordinator der Commerzbank ist Gantner beruflich stark eingespannt. So ist er für den Bereich von Ulm bis zum Bodensee verantwortlich und spult auf diese Weise viele Kilometer ab. Vom Bodensee fuhr er teilweise wieder nach Schnaitheim zu den Trainingseinheiten, in der Woche kämen so 1000 bis 1500 Kilometer zusammen, sagt Gantner.

Bereits 225 Mitglieder

Angefangen hat er bei den Ostalb Highlanders 2006 als Spieler, wurde aber bereits nach eine halben Jahr zweiter Vorsitzender. Nach dem Rücktritt von Frank Höhnisch stieg Gantner allerdings schnell zum ersten Vorsitzenden auf. Nach zwei Pausen wurde Gantner wiederum vor zwei Jahren Nachfolger von Jürgen Steiger.

„Ich denke, wir haben zusammen den Verein auf ordentliche Beine gestellt“, sagt Gantner und hebt dabei das Trainerteam bei den „Seniors“ (Aktive der ersten Mannschaft) und die „engagierten Leute“ im Jugendbereich hervor. Beachtlich: 2017 verzeichneten die Ostalb Highlanders laut Gantner 24 Prozent mehr Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr. In seiner Zeit wuchs die Abteilung von knapp 125 Mitgliedern auf 225 (inklusive Cheerleadern). Bei der Gründung 1997 waren es 23 Footballer.

Einmal Highlander, immer Highlander

Gantner bedauert zwar, dass es aufgrund seines Rücktritts auch zu einem Umbruch im Trainerteam kommen wird (er war Offense Coordinator), ist sich aber sicher, dass der Verein auch dies meistern werde. „Wenn etwas sein sollte: Ich stehe Gewehr bei Fuß“, so Gantner.

Offiziell ist er noch bis zur nächsten Hauptversammlung im Januar Abteilungsleiter, dann werde sein Nachfolger gewählt. Und ja, auch bei den Footballern gilt: Es werden noch keine Namen genannt.

Natürlich tue auch der Abstieg aus der Ober- in die Landesliga weh, sagt Gantner. „Ich denke aber, dass das Team nicht lange brauchen wird, um wieder an die Oberliga anzuklopfen“, betont er und fügt an: „Es hat nie einen Moment gegeben, in dem ich bereut habe, dass ich dabei war.“