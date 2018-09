Kreis Heidenheim LG Brenztal: Überraschend auf Platz eins

Kreis Heidenheim / Matthias Willer

Die U 14 der LG Brenztal wächst beim Landesfinale über sich hinaus und lässt alle hinter sich.

Es war schon eine faustdicke Überraschung, als der Stadionsprecher beim diesjährigen Landesfinale der besten acht Mannschaften Württembergs die U-14-Mädchen der LG Brenztal als Sieger aufs oberste Podest bat. Als viertbeste Mannschaft hatten sich die Mädchen aus Gerstetten, Giengen und Hürben für das Finale in Schwäbisch Gmünd qualifiziert.

Alle eingesetzten Mädchen der LG wuchsen an diesem Tag über sich hinaus und steigerten das Vorkampfergebnis von 6608 Punkten auf fantastische 6832 Punkte. Gleich nach dem 60-m-Hürdenlauf lagen sie an der Spitze des Klassements. Verantwortlich dafür die schnellste Hürdenläuferin Elin Burkhardt nach sehr guten 9,88 sec, dazu kamen Leonie Gehrandt (10,41), Johanna Beermünder (11,27) und Marie-Luise Günther (11,36). Die starke Ulmer Mannschaft lag nach dem Hochsprung in Front, obwohl Burkhardt (1,48 m) und Leonie Schiele (1,36) ihre Bestleistung einstellten, dazu kam Beermünder (1,20).

Sprint-Quartett überzeugt

Tolle Leistungen zeigten auch alle vier Sprinterinnen über 75 m. So lief Sofia Wolf starke 10,51 sec; Gehrandt war unwesentlich langsamer (10,56); Alexa Ferber stellte eine persönliche Bestzeit auf (10,77), Zoe Weisheit war nach 10,92 sec im Ziel. Beim Weitsprung sprang Gehrandt Bestleistung mit 4,87 m. Eine angeschlagene Wolf gefiel mit 4,44 m, wie auch Beermünder mit 4,32 m und Ferber mit 4,19 m.

Vor der 4-x-75-m-Staffel lag das Team des SSV Ulm mit 36 Punkten in Führung. Die Brenztal-Mädels, die im Vorkampf das Staffelholz verloren, hatten ihre Nerven im Griff und liefen in der Besetzung Weisheit, Gehrandt, Wolf und Burkhardt als schnellste Mannschaft ins Ziel in famosen 40,56 sec.

Auch die 2. Mannschaft mit Ferber, Schiele, Yade Walcz und Beermünder gefielen in 43,52 sec. Nun lag die Last auf den Schultern der 800-m-Läuferinnen. Unbeeindruckt von der 90minütigen verspäteten Startzeit zeigten besonders Leila Jung und Walcz, dass sie sich diesen Mannschaftstitel nicht mehr nehmen lassen wollten. Von der Spitze weg bestimmte Jung das Geschehen und sicherte der Mannschaft mit der Tagesbestzeit von 2:40,85 min den Sieg; dicht dahinter lief Walcz 2:42,02 min. Günther kam nach 3:09,68 min ins Ziel. Der größte Traum für dieses Team, zu dem noch die verletzte Laura Langhans gehörte, ging in Erfüllung.

Auch die U-14-Jungs der LG Brenztal zeigten am Ende der Saison nochmals einen guten ausgeglichenen Wettkampf und beendeten mit 175 Punkte besser als im Vorkampf mit 6149 Punkten auf Rang 5. Die 75-m-Zeiten von Pascal Sieburg (10,17 sec), Benjamin Hahnel (10,33) und Mario Neubauer (10,58) können sich sehen lassen. Über die 60 m Hürden gefielen Raik Herrmann (10,57 sec), Sieburg (10,62) und Lukas Mannes (12,68).

Beim Hochsprung meisterte Sieburg 1,40 m, während Neubauer und Herrmann jeweils 1,36 m überquerten. Linus Kalb schaffte 1,20 m. Bester LG-Weitspringer war Hahnel mit 4,73 m; Mannes sprang 4,04 m und Noah Schmid 3,95 m weit. Hahnel warf den 200-Gramm-Ball 40,50 m weit, während Herrmann auf 40 m, Johannes Merkle auf 33 m und Schmid auf 29 m kamen. Neue Bestzeit erzielte Neubauer über 800 m in 2:35,26 min; Merkle lief 2:53,12 min und Kalb 3:08,10 min. Die 4x75 m Staffel der LG mit Neubauer, Hahnel, Herrmann und Sieburg kam in Bestzeit von 39,57 sec ins Ziel. Das Quartett Mannes, Kalb, Merkle und Schmid erreichten das Ziel nach 45,98 sec.

Auch zwei Steinheimer Athletinnen verstärkten die Teams der LG Staufen. In der WU 14 lief Tina Riedling die 800 m in 3:11,48 min. Mit 6282 Punkten belegte ihre Mannschaft Platz 8.

Siebte mit 7730 Punkten wurden die Mädels der U 16 der LG Staufen. Hier warf Lea Frank den Speer 21,46 m weit.