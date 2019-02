Ringen Leon Rul landet zum zweiten Mal auf Platz eins

Heidenheim / Alwin Reimer

Nach dem Freistil-Triumph holt sich Leon Rul bei den baden-württembergischen Meisterschaften auch den Titel im griechisch-römischen Kampfstil.

Knapp 180 Jugendliche aus 34 Vereinen waren bei den württembergischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil in Spaichingen am Start. Dabei gelang es dem B-Jugendlichen Leon Rul von der TSV Herbrechtingen, nach seinem Sieg bei den Freistil-Titelkämpfen auch in der anderen Stilart zu triumphieren.

Hinzu gesellten sich für die insgesamt fünf Teilnehmer vom Buigen zwei Vizemeisterschaften. Der SVH Königsbronn stand mit drei Vizemeistern und einem Drittplatzierten bei neun Teilnehmern auf dem Treppchen.

Bei den A-Jugendlichen wurde Vorjahresvize Noah Honold (SVH) bis 48 kg nach einer Punktniederlage und einem Punktsieg erneut Zweiter. Bis 51 kg bestritt Vorjahresdritter Mika Widmann (SVH) ein starkes Turnier. Der SVHler musste sich zwar unglücklich schultern lassen, holte jedoch mit vier vorzeitigen Siegen verdient die Vizemeisterschaft. Nikolai Blum (SVH) landete auf Platz sieben. Sein Vereinskamerad Timon Grupp musste sich nach zwei Siegen durch eine Technikniederlage geschlagen geben. Mit einem klaren 12:0-Punktsieg holte er noch Bronze. Ben Hetze (SVH) belegte bis 65 kg Platz sieben.

Ebenfalls Siebte wurden bei der B-Jugend bis 48 kg Joah Kallwass (SVH) und bis 52 kg Sotirios Chochlioni (TSV). Jean Piere Lumpp (SVH) platzierte sich ebenfalls ohne Sieg davor als Sechster.

In der Gewichtsklasse bis 57 kg erreichte Freistilmeister Leon Rul (TSV) mit zwei Technikerfolgen souverän das Finale, wo er sich mit einem 8:0-Punktsieg die württembergische Doppelmeisterschaft sicherte. Luca Binder (SVH) blieb hier ohne Erfolgserlebnis der siebte Rang.

Bei den C-Jugendlichen musste sich Aron Honold (SVH) bis 32 kg einmal geschlagen geben und wurde dann nach zwei Siegen Vizemeister. Bis 48 kg musste sich Leon Kuralesov (TSV) nach drei Niederlagen in seinem ersten C-Jugendjahr noch hinten anstellen. Sein Bruder Sebastian Kuralesov errang bis 53 kg drei Siege, musste sich aber im Finalkampf nach Punkten beugen.

Ebenfalls württembergischer Vizemeister wurde Yanes Smajlovic (TSV) bis 80 kg.