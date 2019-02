Schwimmen Schwimmerin Franziska Mühlberger steigt auf

Heidenheim / pm

Schnaitheimerin darf mit Ulm in die Oberliga.

Bei den Mannschaftswettkämpfe im Schwimmen der Württemberg-Ligain Ulm startete die Schnaitheimer Leistungsschwimmerin Franziska Mühlberger für den SSV Ulm in der 1. Mannschaft. Bei vier Starts mit vier persönlichen Bestzeiten war sie wesentlich am Titelgewinn und dem damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ihrer Mannschaft beteiligt.

Die 14-jährige Schülerin des Max-Planck-Gymnasiums startete auf folgenden Strecken: 100 m Schmetterling (1:07,85 min, 200 m Schmetterling in 2:32,74 min, 200 m Lagen in 2:32,60 min sowie 400 m Lagen in 5:22,68 min). Als nächster Höhepunkt stehen am kommenden Wochenende die offenen baden-württembergischen Meisterschaften der langen Strecken an. Mühlberger hat sich über 400 m Lagen und 800 m Freistil qualifiziert.