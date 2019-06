Themen in diesem Artikel Olympia

Leichtathletik Im Sparkassen-Sportpark fand die Kreismeisterschaft der Grundschulen statt.

Bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften der Grundschulen im Rahmen des Wettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia" waren 13 Mannschaften mit 130 Kindern im Sparkassen-Sportpark am Start.

Bei den Mädchen war Lena Kölmel von der Hillerschule Steinheim im 50-m-Hindernis-Lauf mit 8,55 sec die schnellste im Feld. Im Weitsprung lag Sudenaz Özdemir (Wiesbühlschule) vorn, im Heulerwurf Ina Krapf und Theodora Papadimithiu (Bergschule). Für das Mannschaftsergebnis wurden die besten acht Ergebnisse addiert. Im Sprint und Weitsprung lag die Hillerschule vorne, im Heulerwurf die Bergschule. Die abschließende Pendelstaffel gewann die Hillerschule in 1:11,5 min vor der Silcherschule (1:14,4).

Schnelle Zeiten über 50 m gab es bei den Jungen. Tunahan Selmani siegte in 8,07 sec vor Benny Antwi in 8,08 (beide Bergschule Heidenheim). Josua Hoster (Hillerschule) und Felix Neunhoefer (Ostschule) sammelten im Zonenweitsprung die meisten Punkte. Enes Baytemür (Ostschule) war konstantester Werfer. Im Sprint und Weitsprung lag die Hillerschule vorne, im Heulerwurf die Ostschule. Die abschließende Pendelstaffel entschied die Ostschule in 1:11,3 min für sich, Zweiter wurde die Wiesbühlschule Nattheim (1:13,5).

Bei den gemischten Mannschaften sprintete Jessica Strable von der Bibrisschule Herbrechtingen die 50 m in 8,26 sec. Im Weitsprung waren Mona Lhakal (Ostschule) und Jonah Hillenbrand (Bibrisschule) am besten und Lenny Gerstner (Bibrisschule) siegte mit dem Heulerball. Den Sprint, den Weitsprung und den Heulerwurf gewann die Mannschaft der Bibrisschule, bei der Pendelstaffel erzielte die Ostschule eine Siegerzeit von 1:13,2 min.

Somit ergab sich folgender Endstsnd: Mädchen: 1. Hillerschule Steinheim, 2. Silcherschule Mergelstetten, 3. Bergschule Heidenheim, 4. Wiesbühlschule Nattheim

Jungen: 1. Ostschule Heidenheim, 2. Hillerschule Steinheim, 3. Wiesbühlschule Nattheim, 4. Silcherschule Mergelstetten, 5. Bergschule Heidenheim

Gemischt:1. Bibrisschule Herbrechtingen, 2. Ostschule, 3. GS Großkuchen

Zum Abschluss gab’s noch einen Mannschafts-Ausdauerlauf auf dem Sportplatz, den die Ostschule Heidenheim gewann.