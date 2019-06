Bei der Team-Challenge in Burgau gingen drei gemischte Paare der TSG Giengen an den Start.

Bei der Team-Challenge in Burgau gingen drei gemischte Paare der TSG Giengen an den Start. Auf dem Rundkurs rund ums Stadion mussten die Zweierteams abwechselnd 1100 m in 45 Minuten zurücklegen. In der Altersklasse bis 75 Jahre schafften die Zweitplatzierten Ciara und Ronan Elsholtz sehr gute elf Runden. Es folgten direkt dahinter Carolin Langenbucher und Tobias Elsholtz mit zehn Runden. In der AK über 75 Jahre belegte das Paar Laura Rembold mit Philipp Hauer ebenfalls mit guten elf Runden den zweiten Platz. Ciara Elsholtz lief mit 4:04 min die schnellste Rundenzeit aller Frauen.