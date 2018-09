Herbrechtingen Legen die SHB-Frauen in Tettnang nach?

Legen die SHB-Frauen in Tettnang nach?

Herbrechtingen / pm

Mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen starteten die beiden Frauenhandball-Landesligisten aus dem Kreis Heidenheim am vergangenen Wochenende in die neue Saison.

Während Aufsteiger SG Herbrechtingen/Bolheim ihr Heimspiel gegen die HSG Wangen mit 36:25 gewann, musste sich die TSG Schnaitheim in heimischer Halle gegen dem letztjährigen Vizemeister TSV Urach mit 22:26 geschlagen geben.

Am morgigen Samstag nun stehen für beide Teams Auswärtsspiele an.

Die SHB fährt in Richtung Bodensee, wo sie morgen um 19 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang-Manzenberg auf die SG Argental trifft. Argental verpasste einen erfolgreichen Saisonstart durch eine 25:28-Niederlage bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen und wird entsprechend motiviert sein, vor heimischem Publikum diese Scharte auszuwetzen. Doch die SHB hat mir ihrem Auftaktsieg sicherlich Selbstvertrauen getankt.

Um Wiedergutmachung geht es auch für die TSG Schnaitheim, die am Samstag (20 Uhr) in Wangen im Allgäu auf dem Prüfstand steht. Die TSG trifft demzufolge auf den Kontrahenten, den die SHB am ersten Spieltag klar bezwingen konnte.