Ein längeres Leben durch Stressabbau: wie das gehen kann, erklärte Dr. Wolfgang Feil am Mittwochabend den Lauf geht’s-Teilnehmern.

Dass Bewegung in Form von sportlicher Betätigung beim Stressabbau hilft, kann jeder bestätigen, der sich tatsächlich schon mal die Laufschuhe angezogen hat oder aufs Fahrrad geschwungen hat.

Dr. Wolfgang Feil geht sogar noch einen Schritt weiter: der wissenschaftlicher Leiter der Aktion Lauf geht’s erläuterte am vergangenen Mittwoch den anwesenden Teilnehmern im Voith-Sportzentrum detailreich, warum sie mit der Teilnahme an dem Gesundheitsprogramm nicht nur die richtige Wahl getroffen haben - und was sie in ihrem Alltag tun können, um ganz aktiv durch Bewegung Stress abbauen zu können.

Zumal man nicht nur durch Bewegung dem Stress ein Schnippchen schlagen kann, sondern tatsächlich einiges tun kann für ein besseres und vor allem längeres Leben.

Schon in der kommenden Woche folgt ein weiterer Vortrag für die Lauf geht’s-Teilnehmer: am Freitagabend, 5. Juli, 19 Uhr, kommt der Sportpsychologe Prof. Jan Mayer in den Sparkassen-Business-Club der Voith-Arena und erklärt unter anderem, wie man sich bestimmte Anlässe motiviert.