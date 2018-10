Handbaöö Last-Minute-Frust bei den HSG-Handballern

Oberkochen/Königsbronn / pr

Die HSG Oberkochen/Königsbronn verlor ihr Heimspiel gegen die TS Göppingen vor 120 Zuschauern in letzter Sekunde mit 24:25.

Dabei starteten die Gastgeber schwach und lagen nach knapp 19 Minuten 4:9 zurück. In der Folge agierten die HSGler in der Offensive etwas zwingender. Engel, Beimert und Hug brachten ihr Team so wieder auf 8:10 heran. Kurz darauf drehte Youngster Beimert, der am Ende acht Treffer erzielte, richtig auf. Drei Tore in Folge von ihm brachten die HSG bis zur Halbzeit wieder auf Tuchfühlung (13:14).

Direkt nach der Pause gelang Engel per Strafwurf der 14:14-Ausgleich. In der Folge kassierte Schmied nach einem Foul im Tempogegenstoß die Rote Karte.

Die HSG blieb zunächst unbeeindruckt und Hug brachte nach 36 Minuten die Gastgeber erstmals in Front (16:15). Bis zum Abpfiff entwickelte sich eine offene Partie, in der die Führung immer wieder wechselte. Die Schwarz-Gelben zeigten in diesem Abschnitt zwar eine gute Defensivleistung, schafften es aber wegen zu vieler Fehler im Angriff nicht, daraus Kapital zu schlagen. So war das Spiel vier Minuten vor Schluss beim Stand von 22:22 immer noch offen. Beimert und Hug brachte die HSG zwar noch zweimal in Front, jedoch wurden diese jeweils postwendend von den Gästen egalisiert.

Gut 60 Sekunden vor Schluss waren die Hausherren beim Stand von 24:24 im Ballbesitz und Coach Stegmaier zog die letzte Auszeit. Danach leistete sich die HSG aber einen Fehlpass. Zu allem Überfluss kassierte Engel noch eine Zeitstrafe. In Überzahl gelang den Göppingern schließlich der 25:24-Siegtreffer. HSG: Ehresmann, Stanke; Lumpp, Richardon(2), Siegels, Beimert(8), Rube(2/1), Hug(3), Balle, Ludwig(3/2), Engel (5/2), Schoen(1), Schmied, Hofmann