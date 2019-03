Die Frau auf der Yamaha ließ alle anderen Starerinnen im DMV Ladies Cup weit hinter sich zurück. Kommendes Wochenende startet sie in die WM.

Larissa Papenmeier nutzt jedes Rennen auch als Training für die Weltmeisterschaft der Damen, die sie ebenfalls mitfährt und 2018 sogar gewonnen hat. Das erste WM-Rennen findet bereits kommendes Wochenende in Valkenswaard in den Niederlanden statt. Nach der durchaus matschigen Strecke in Schnaitheim muss sich Lare, wie sie genannt wird, jetzt auf Sand einstellen.