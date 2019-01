Handball-Württembergliga Lange Zeit sehr gut mitgehalten

Wolfschlugen / Von Jochen Gerstlauer

Individuelle Unterschiede waren letztlich entscheidend für die 21:31-Niederlage der SG Herbrechtingen/Bolheim im Auswärtsspiel beim TSV Wolfschlugen.

Am Ende fiel der Sieg des favorisierten TSV Wolfschlugen um ein paar Tore zu hoch aus, denn wie schon gegen Lauterstein vor zwei Wochen konnte die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim über weite Strecken stark mithalten. Letztlich musste man aber wie schon oft in dieser Saison die individuelle Überlegenheit des Gegners anerkennen. Somit treten die Blau-Weißen weiterhin auf der Stelle, und mit Wangen wartet schon der nächste übermächtige Gegner in der sogenannten „Hölle Süd“.

Die Stimmung im Team ist laut Routinier Dennis Wurelly weiterhin gut. Die Trainingseinheiten könnten zwar besser besucht sein, aber mit diversen Problemen müssen auch andere Teams kämpfen. Die Handschrift des neuen Trainers Mickel Washington lässt sich immer mehr erkennen. Großes Augenmerk legt er auf die Defensive. Gegen die Tormaschine Wolfschlugen funktionierte der blau-weiße Deckungsverband vor allem in der ersten Hälfte sehr gut.

Friedrich legt ordentlich los

Den besseren Beginn hatte allerdings der ambitionierte Tabellendritte mit dem Ex-SHBler Tim Albrecht. Der kaum zu verteidigende ehemalige Drittligaspieler Friedrich zeigte gleich seine Klasse und führte sein Team zu einer 4:1-Führung nach knapp fünf Minuten. Er sollte am Ende mit zwölf Treffern der überragende Akteur des Spiels werden. Janis Bauer und Martin Mäck verhinderten zunächst mit ihren Toren ein weiteres Davonziehen des Gegners.

Die Gastgeber schalteten jetzt aber einen Gang höher, und nach dem 7:3 musste Washington nach elf Minuten schon mit einer Auszeit reagieren. Zu unsortiert wirkte die SHB-Abwehr seiner Meinung nach, denn vor allem Friedrich hatte zu viel Platz.

Ein Ruck ging in der Folge durch die Mannschaft aus Herbrechtingen. Ohne die Spielmacher Bayik, Mailänder und Rugaci musste Luca Hauser auf Mitte die Fäden ziehen, und dies machte der noch für die A-Jugend spielende Youngster sehr gut. Zuerst setzte er Mäck gekonnt in Szene und traf anschließend per Doppelschlag zum Anschluss.

Bis zur Pause ausgeglichen

Als Janis Bauer mit seinem Geschoss zum 7:7 ausgleichen konnte, zog auch der Gästetrainer die Option Auszeit. Torhüter Stängle hielt in dieser Phase auch einige Male toll und so war das Spiel nach 17 Minuten wieder ausgeglichen.

In der Folge wechselte die Führung ständig. Vor allem Albrecht auf Seiten der „Hexabanner“ zeichnete sich jetzt aus und zeigte seine bei der SHB wohlbekannte Torgefahr. Beim 13:13 kassierte Mäck eine Zeitstrafe kurz vor der Halbzeit, welche dem Gegner mit dem Pausenpfiff eine schmeichelhafte 14:13 Führung ermöglichte.

Begünstigt durch eine erneute Überzahlsituation zogen die Gastgeber auf 18:13 davon. Wie schon gegen Lauterstein war wieder eine Schwächephase dafür verantwortlich, dass die SHB einem Rückstand hinterher rennen musste. Beim 22:17 durch Luca Hauser (am Ende bester Torschütze der SHB mit sieben Treffern) knapp 15 Minuten vor dem Ende war man noch in Reichweite.

Langsam schwanden aber die Kräfte. Wolfschlugen wurde jetzt immer stärker und bestrafte jede kleine Nachlässigkeit im Angriff der Gäste durch Kontertore. Knapp sieben Minuten vor dem Ende hieß es 27:21 für den Favoriten, was natürlich eine Vorentscheidung bedeutete.

Washington nahm nochmals eine Auszeit. Doch der Tabellendritte spielte sehr abgezockt weiter und baute am Ende den Vorsprung nochmals aus. Gemessen am Spielverlauf fiel der Kantersieg allerdings etwas zu hoch aus.

Bangemachen gilt aber weiter nicht unter dem Buigen. Die Mannschaft kämpft im Augenblick leidenschaftlich und dürfte so sicher noch das ein oder andere Erfolgserlebnis feiern. Ob es am Ende zum Klassenerhalt reichen wird, muss sich dann zeigen.