Frauenhandball Landesliga für SHB fast wie ein Märchen

Gerhausen / Jochen Gerstlauer

Aufsteiger Herbrechtingen/Bolheim schlägt Gerhausen 21:19 und bleibt weiter ungeschlagen.

Die SHB hat ein weiteres Kapitel in ihrem Landesliga-Märchen hinzugefügt. Auch im fünften Spiel blieb der Aufsteiger ungeschlagen. Dabei bildete die starke Defensivleistung den Grundstein für den 21:19-Sieg in Gerhausen.

Dabei war es ein besonderes Spiel für SHB-Trainer Peter Prinz, der selbst als aktiver Spieler sowie Trainer der 1. Männermannschaft in Gerhausen tätig war. Nach einem anfänglichen Rückstand glichen die Gäste zum 3:3 aus. Nachdem Schweda sogar die Führung erzielte, kam ein kleiner Bruch in das Angriffsspiel der SHB.

Gerhausens Torfrau Apaceller, die laut Prinz locker „drei bis vier Ligen Ligen höher spielen könnte“, entschärfte einige Bälle und ihre Kolleginnen nutzten die Ballgewinne zu Toren. Beim 7:4 hatten die Gastgeberinnen schon einen kleinen Vorsprung herausgeworfen.

Trotz Unterzahl konnte die SHB-Sieben aber wieder aufschließen, zur Halbzeit lag die SHB knapp 11:12 hinten.

Ein Drei-Tore-Lauf nach dem Seitenwechsel brachte den Gästen eine 14:12-Führung. Doch Gerhausen blieb dran und glich erneut aus. So ging es hin und her, acht Minuten vor dem Ende schaffte Wiedmann den 19:19-Ausgleich und Verena Oberling brachte die Gäste in Front.

SHB-Coach Prinz nahm eine weitere Auszeit vor dem vermeintlich letzten Angriff 40 Sekunden vor dem Ende. Abgezockt ließen die Gäste im Anschluss den Ball im Angriff laufen und als Anne Schweda 20 Sekunden vor dem Ende die Harzkugel in das gegnerische Gehäuse jagte war der Jubel riesengroß bei den Gästen.

Letztlich brachte eine tolle Mannschaftsleistung wieder die Wende und beschert dem Aufsteiger weiterhin eine furiose Zeit in der Landesliga. SHB: Sadowski und Serwe im Tor; Sturm, Sahin, Schweda (5), Wiedmann (4), V. Oberling (4), Rühle (1), Biller, Gerstmayr (4/2), Feth, A. Oberling (3), Renner